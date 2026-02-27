शराब घोटाले में बरी होने पर फूट-फूटकर रोए केजरीवाल, कहा- हमारे खिलाफ सबसे बड़ा षडयंत्र

केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दोनों ने मिलकर आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए उसके 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। एक मौजूदा मुख्यमंत्री (केजरीवाल) को घसीटकर जेल में डाला गया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दो साल जेल में रखा गया।
हम कट्टर ईमानदार
आज एक बार फिर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की दूरदर्शी सोच और उनके बनाए संविधान पर फ़ख़्र महसूस हो रहा है।
मोदी जी की पूरी पार्टी और सारी एजेंसियों की हमें बेईमान साबित करने की तमाम कोशिशों के बावजूद आज साबित हो गया कि अरविंद केजरीवाल - मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार…
कोर्ट ने हमारे नेताओं को बरी कर दिया।
ये साबित हो गया की देश की सत्ता पर एक खतरनाक षड्यंत्रकारी राज कर रहा है।
जिसने साजिश रच कर देश के सबसे लोकप्रिय ईमानदार मुख्यमंत्री @ArvindKejriwal सबसे योग्य ईमानदार शिक्षा मंत्री @msisodia सबसे बेहतरीन ईमानदार पार्टी @AamAadmiParty को बदनाम…
