शराब घोटाले में बरी होने पर फूट-फूटकर रोए केजरीवाल, कहा- हमारे खिलाफ सबसे बड़ा षडयंत्र

Kejriwal Sisodia gets clean chit: दिल्ली शराब घोटाले में कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्‍यमंत्री अरविन्द केजरीवाल अपने आंसू नहीं रोक पाए। केजरीवाल को उनके सहयोग मनीष सिसोदिया ने संभाला। आप नेता ने कहा कि उन्होंने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया और अब कोर्ट ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। हमें देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। इस मामले में केजरीवाल को कई महीने तक जेल में रहना पड़ा था।

सबसे बड़ा राजनीतिक षडयंत्र आख़िर में अधर्म और अन्याय हारता है और सच ही जीतता है।



सत्यमेव जयते pic.twitter.com/GZghEdhJf3 — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 27, 2026 केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दोनों ने मिलकर आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए उसके 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। एक मौजूदा मुख्यमंत्री (केजरीवाल) को घसीटकर जेल में डाला गया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दो साल जेल में रखा गया।



सत्यमेव जयते।



आज एक बार फिर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की दूरदर्शी सोच और उनके बनाए संविधान पर फ़ख़्र महसूस हो रहा है।



मोदी जी की पूरी पार्टी और सारी एजेंसियों की हमें बेईमान साबित करने की तमाम कोशिशों के बावजूद आज साबित हो गया कि अरविंद केजरीवाल - मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार… — Manish Sisodia (@msisodia) February 27, 2026 क्या कहा मनीष सिसोदिया ने?

कोर्ट ने हमारे नेताओं को बरी कर दिया।

ये साबित हो गया की देश की सत्ता पर एक खतरनाक षड्यंत्रकारी राज कर रहा है।

जिसने साजिश रच कर देश के सबसे लोकप्रिय ईमानदार मुख्यमंत्री @ArvindKejriwal सबसे योग्य ईमानदार शिक्षा मंत्री @msisodia सबसे बेहतरीन ईमानदार पार्टी @AamAadmiParty को बदनाम… दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक्स पर पोस्ट कर कहा- आज एक बार फिर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की दूरदर्शी सोच और उनके बनाए संविधान पर फ़ख़्र महसूस हो रहा है। मोदी जी की पूरी पार्टी और सारी एजेंसियों की हमें बेईमान साबित करने की तमाम कोशिशों के बावजूद आज साबित हो गया कि अरविंद केजरीवाल- मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता के लिए इस तरह देश और संविधान के साथ खिलवाड़ मत करिए। यदि आपको सत्ता चाहिए तो अच्छे काम करिए। आज देश के महंगाई, बेरोजगारी जैसी बड़ी समस्याएं हैं। सड़कें टूटी हैं, चोरों तरफ प्रदूषण है। इन समस्याओं का समाधान कर सत्ता में आइए, किसी पर झूठे केस क्यों करते हैं?

— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) February 27, 2026 कोर्ट का फैसला एक खतरनाक षड्यंत्रकारी का राज कोर्ट ने हमारे नेताओं को बरी कर दिया। ये साबित हो गया की देश की सत्ता पर एक खतरनाक षड्यंत्रकारी राज कर रहा है। जिसने साजिश रच कर देश के सबसे लोकप्रिय ईमानदार मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल, सबसे योग्य ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और सबसे सबसे बेहतरीन ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी को को बदनाम किया। हमारे नेताओं को जेल में यातनाएं दी गईं। देश से माफी मांगो नरेन्द्र मोदी।

