'न्याय की उम्मीद टूट चुकी है': अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट की जज के सामने पेश होने से किया साफ इनकार

Publish Date: Mon, 27 Apr 2026 (12:10 IST)
Updated Date: Mon, 27 Apr 2026 (12:18 IST)
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्र में कहा कि वह आबकारी मामले में सीबीआई की अपील याचिका पर उनके सामने स्वयं या वकील के जरिए पेश नहीं होंगे। केजरीवाल का कहना है उनकी जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से न्याय मिलने की उम्मीद अब टूट चुकी है।
केजरीवाल ने पत्र में कहा कि मेरी जस्टिस स्वर्णकांता जी से न्याय मिलने की उम्मीद टूट चुकी है। उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए फैसला किया है और इसलिए मैंने गांधी जी के सत्याग्रह पे चलने का फैसला लिया है।
आप नेता ने कहा कि उन्हें जस्टिस स्वर्ण कांता से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है और जस्टिस स्वर्णकांता जो फैसला करेंगी उन्हें स्वीकार होगा और फैसले के खिलाफ वे कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले की सुनवाई से हटाने की मांग की थी। आवेदन में केजरीवाल ने दावा किया था कि उन्हें इस बात की आशंका है कि उनके समक्ष मामले की सुनवाई निष्पक्ष नहीं होगी।
केजरीवाल पर भाजपा का पलटवार
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो पत्र आज न्यायाधीश के समुख लिखने का प्रयास किया है हम उसकी निंदा करते हैं। हमने इस पूरे मामले में देखा कि शराब घोटाला मामले में उन्होंने जिस प्रकार की टिप्पणी न्यायाधीश पर की है ये लोकतंत्र के खिलाफ है।
edited by : Nrapendra Gupta
About Writer
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें