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ED की रेड पर भड़के अरविंद केजरीवाल, बोले- BJP जॉइन करो या जेल जाओ, भाजपा ने किया पलटवार

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Arvind Kejriwal's Statement on ED Raid at Cabinet Minister Sanjeev Arora's Residence
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Sat, 09 May 2026 (19:01 IST) Updated Date: Sat, 09 May 2026 (20:33 IST)
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Arvind Kejriwal : पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर ईडी की छापेमारी ने देश की राजनीति को फिर गर्मा दिया है। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला। केजरीवाल ने कहा, 'भाजपा जॉइन करो या जेल जाओ' अब केंद्र की नई राजनीति बन चुकी है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार की तुलना औरंगजेब से करते हुए कहा कि जैसे इतिहास में अत्याचार के खिलाफ पंजाब खड़ा हुआ था, वैसे ही अब लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। केजरीवाल के आरोप पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा कि उनके बयान पर कोई भी प्रतिक्रिया सरासर समय की बर्बादी होगी। भारतीय राजनीति में उनका चैप्टर खत्म हो गया है और जल्द ही उनका नाम भी मिट जाएगा। उन्होंने बहुत नुकसान किया है, गंदगी फैलाई है और राजनीति का मानक गिराया है।
 

केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला

पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर ईडी की छापेमारी ने देश की राजनीति को फिर गर्मा दिया है। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला। केजरीवाल ने कहा, 'भाजपा जॉइन करो या जेल जाओ' अब केंद्र की नई राजनीति बन चुकी है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार की तुलना औरंगजेब से करते हुए कहा कि जैसे इतिहास में अत्याचार के खिलाफ पंजाब खड़ा हुआ था, वैसे ही अब लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे।
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भाजपा में शामिल होने के बाद कार्रवाई क्यों रुक जाती?

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अब ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां विपक्षी नेताओं को डराने और दूसरी पार्टियों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का उदाहरण देते हुए सवाल उठाया कि भाजपा में शामिल होने के बाद नेताओं पर कार्रवाई क्यों रुक जाती है? उन्होंने दावा किया कि संजीव अरोड़ा के यहां पहले भी 3 दिन तक रेड चली थी, लेकिन कुछ नहीं मिला।
 

केंद्र सरकार की तुलना औरंगजेब से

केजरीवाल ने कहा कि पंजाब गुरुओं की धरती है और यहां के लोगों को डराकर झुकाया नहीं जा सकता। उन्होंने केंद्र सरकार की तुलना औरंगजेब से करते हुए कहा कि जैसे इतिहास में अत्याचार के खिलाफ पंजाब खड़ा हुआ था, वैसे ही अब भी लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब को लगातार निशाना बनाया गया है।
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रेड के बाद अशोक मित्तल ने भाजपा ज्वाइन कर ली

उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, लेकिन अब एजेंसियों के जरिए दबाव बनाया जा रहा है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और कई अन्य नेताओं के मामलों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि एजेंसियों का इस्तेमाल अब राजनीतिक हथियार की तरह हो रहा है। अशोक मित्तल के यहां रेड हुई थी। उनके यहां भी तीन दिन रेड चली और उस रेड के बाद अशोक मित्तल ने भाजपा ज्वाइन कर ली। इसके बाद उनके यहां रेड खत्म हो गई और उनका सारा मामला रफा-दफा हो गया।
 

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का पलटवार

केजरीवाल के आरोप पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा कि उनके बयान पर कोई भी प्रतिक्रिया सरासर समय की बर्बादी होगी। भारतीय राजनीति में उनका चैप्टर खत्म हो गया है और जल्द ही उनका नाम भी मिट जाएगा। उन्होंने बहुत नुकसान किया है, गंदगी फैलाई है और राजनीति का मानक गिराया है।
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संजीव अरोड़ा पर क्‍यों हुई कार्रवाई?

संजीव अरोड़ा पर यह कार्रवाई पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है। पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के चंडीगढ़ स्थित आवास पर शनिवार सुबह ईडी की रेड हुई। जिसके बाद अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मंत्री संजीव अरोड़ा पर महीनेभर में ईडी की दूसरी कार्रवाई है। इससे पहले उनके लुधियाना के ठिकानों पर दबिश हुई थी।
Edited By : Chetan Gour

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