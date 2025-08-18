दिल्ली के 3 स्कूलों को बम की धमकी मिलने के बाद केजरीवाल ने साधा भाजपा सरकार पर निशाना

दिल्ली पब्लिक स्कूल, द्वारका समेत द्वारका के कई स्कूलों को आज फिर बम की धमकियां मिली हैं।



केजरीवाल ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि द्वारका के दिल्ली पब्लिक स्कूल समेत द्वारका के कई स्कूलों को आज फिर बम की धमकियां मिली हैं। दिल्ली के स्कूलों को बार-बार धमकियां मिलती हैं लेकिन आज तक न कोई पकड़ा गया है, न कोई कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा से न तो दिल्ली संभल रही है, न ही दिल्ली की कानून-व्यवस्था। भाजपा की 4 इंजन की सरकारें दिल्ली में पूरी तरह 'फेल' हो चुकी हैं।