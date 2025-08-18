janma asthmi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






दिल्ली के 3 स्कूलों को बम की धमकी मिलने के बाद केजरीवाल ने साधा भाजपा सरकार पर निशाना

Advertiesment
हमें फॉलो करें Arvind Kejriwal

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 18 अगस्त 2025 (15:30 IST)
Arvind Kejriwal targeted the Delhi government: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (
Arvind Kejriwal) ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर निशाना साधते हुए कहा कि उसकी चार इंजन वाली सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रही है। केजरीवाल का यह बयान राष्ट्रीय राजधानी के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद आया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सोमवार को द्वारका के दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस), मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल और श्रीराम वर्ल्ड स्कूल को धमकियां मिली हैं।
 
भाजपा की 4 इंजन की सरकारें दिल्ली में पूरी तरह 'फेल' हो चुकी : केजरीवाल ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि द्वारका के दिल्ली पब्लिक स्कूल समेत द्वारका के कई स्कूलों को आज फिर बम की धमकियां मिली हैं। दिल्ली के स्कूलों को बार-बार धमकियां मिलती हैं लेकिन आज तक न कोई पकड़ा गया है, न कोई कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा से न तो दिल्ली संभल रही है, न ही दिल्ली की कानून-व्यवस्था। भाजपा की 4 इंजन की सरकारें दिल्ली में पूरी तरह 'फेल' हो चुकी हैं।
आतिशी बोलीं, धमकी मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा : आम आदमी पार्टी (आप) एवं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि स्कूलों में धमकी मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। फिर से दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली हैं। दिल्ली पुलिस आखिर कर क्या रही है? बच्चे, अभिभावक खौफ में हैं लेकिन भाजपा की 4 इंजन की सरकार उनको सुरक्षा देने में नाकाम है। 'आप' नेता 'चार इंजन' शब्द का इस्तेमाल इस संदर्भ में करते हैं कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, नगर निगम (एमसीडी) और उपराज्यपाल का कार्यालय, चारों पर भाजपा का नियंत्रण है।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

नांदेड़ में भारी बारिश के बाद 200 से अधिक लोग फंसे, बचाव कार्यों के लिए सेना बुलाई गई

सम्बंधित जानकारी

होम
जन्माष्टमी
Shorts
फोटो
Reels