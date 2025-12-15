CM रेखा गुप्ता के स्टेडियम में प्रवेश करते ही AQI, AQI के नारे लगे

Today, there was a Messi event in Delhi.



When Delhi CM Rekha Gupta entered the stadium.



Crowd started chanting “AQI, AQI.”



You can’t convince me that Vote Chori is not real.pic.twitter.com/5O08OQpqeS — Dr Nimo Yadav 2.0 (@DrNimoYadav) December 15, 2025

दिल्ली की असली हवा का अनुभव : दूसरी ओर, मुंबई में ईवेंट साफ सुथरा रहा, लेकिन दिल्ली में मेसी का स्वागत घने कोहरे और प्रदूषण ने किया, जिसे लेकर लोगों ने कहा कि मेसी को दिल्ली की असली हवा का अनुभव मिल गया। कई लोगों ने मजाक में यह भी लिखा कि मेसी के कुल गोल से ज्यादा दिल्ली का AQI (Air Quality Index) है। कई फैंस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि GOAT (Greatest of All Time) को भी दिल्ली में मास्क की जरूरत पड़ेगी।