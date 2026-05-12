09:00 AM, 12th May

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मां कामाख्या मंदिर में पूजा-अर्चना की। उन्होंने कहा कि मां कामाख्या का आशीर्वाद समस्त देशवासियों पर बना रहे। मां के आशीर्वाद से ही असम में प्रधानमंत्री मोदी और हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर जनता ने फिर भरोसा दिखाया है। हमें बरसों से मां का आशीर्वाद मिलता रहा है। भाजपा के नेतृत्व ने विकास और विश्वास के साथ ही काम किया है।