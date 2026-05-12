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असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा की ताजपोशी, कार्यक्रम में पीएम मोदी भी होंगे शामिल

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himanta biswa sarma
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Tue, 12 May 2026 (08:18 IST) Updated Date: Tue, 12 May 2026 (10:21 IST)
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Assam CM Swear in Ceremony : असम में आज सुबह 11.30 बजे हिमंता बिस्वा सरमा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। हिमंता के साथ ही 4 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। कार्यक्रम में पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। पल पल की जानकारी...


10:19 AM, 12th May
-उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमंता बिस्वा सरमा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने असम पहुंचे।
-बंगाल के मुख्‍यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। 
-हरियाणा के मुख्‍यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कार्यक्रम में शामिल होने गुवाहाटी पहुंचे।

09:00 AM, 12th May
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मां कामाख्या मंदिर में पूजा-अर्चना की। उन्होंने कहा कि मां कामाख्या का आशीर्वाद समस्त देशवासियों पर बना रहे। मां के आशीर्वाद से ही असम में प्रधानमंत्री मोदी और हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर जनता ने फिर भरोसा दिखाया है। हमें बरसों से मां का आशीर्वाद मिलता रहा है। भाजपा के नेतृत्व ने विकास और विश्वास के साथ ही काम किया है।

08:35 AM, 12th May
-दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने असम पहुंचीं।
-मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्‍यमंत्री विष्णु देव साय भी में समारोह में शामिल होने गुवाहाटी पहुंचे।

08:27 AM, 12th May
-हिमंता बिस्वा सरमा के साथ ही रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग भी मंत्री पद की शपथ लेंगे।
-अतुल बोरा, असम गण परिषद (अगप) के अध्यक्ष हैं और चरण बोरो, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) से विधायक हैं। 
-कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्‍यमंत्रियों के आने की संभावना है।

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