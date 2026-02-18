असम में बड़ा सियासी उलटफेर! 22 फरवरी को भाजपा में जा सकते हैं भूपेन बोरा

Festival Posters

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

गुवाहाटी , बुधवार, 18 फ़रवरी 2026 (09:49 IST)
Bhupen Borah News in hindi : असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा से मुलाकात के बाद असम के मुख्‍यमंत्री हिमंता बिसवा सरमा ने दावा कि 22 फरवरी को भाजपा में शामिल होंगे। इसे विधानसभा चुनाव से पहले असम में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
 
हिमंता बिस्वा सरमा ने मंगलवार शाम को घर जाकर भूपेन बोरा से मुलाकात की थी। उनका कहना है कि असम में कांग्रेस के आखिरी मान्यता प्राप्त हिंदू नेता ने कांग्रेस छोड़ दी है। उन्हें भाजपा में पूरा सम्मान मिलेगा।

कौन हैं भूपेन बोरा

भूपेन कुमार बोरा असम में कांग्रेस के बड़े नेता हैं। वे 2021 से 2025 तक राज्य में कांग्रेस की कमान संभाल चुके हैं। वे 2 बार विधायक भी रहे हैं। बोरा भाजपा और असम सरकार की नीतियों के मुखर आलोचक रहे हैं। उनके भाजपा में जाने से कांग्रेस की चुनाव तैयारियों को बड़ा झटका लगेगा। इससे राज्य में भाजपा की स्थिति और मजबूत हो सकती है।

क्यों दिया था कांग्रेस से इस्तीफा

गौरतलब है कि 16 फरवरी को भूपेन बोरा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। वे राज्य में पार्टी के संयुक्त सचिव पंकज सैकिया की अनुचित टिप्पणी से नाराज थे। पार्टी ने इस मामले में सैकिया को नोटिस भी जारी किया था। बोरा पार्टी नेतृत्व द्वारा लगातार की जा रही अनदेखी पर भी नाराजगी जताई थी। उन्होंने कांग्रेस में सभी पदों के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को अपना त्यागपत्र भेजा।
 
हालांकि कुछ ही घंटों बाद कांग्रेस के असम प्रभारी जीतेंद्र सिंह ने दावा किया था कि राहुल गांधी से बातचीत के बाद भी भूपेन बोरा इस्तीफा वापस लेने के लिए राजी हो गए हैं। हालांकि असम सीएम के बयान से लग रहा है कि वे अभी भी कांग्रेस से नाराज हैं।
