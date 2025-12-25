दिल्ली में आज से अटल कैंटीन शुरू, 5 रुपए में मिलेगी भरपूर थाली, जानिए क्या है मेन्यू?

Photo : Social media

दिल्ली में आज से अटल कैंटीन की शुरुआत हो गई। दिल्ली सरकार ने आज यानी गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर पूरे राष्ट्रीय राजधानी में 100 में से 45 अटल कैंटीन शुरू किया। 55 आने वाले दिनों में शुरू होंगे। अटल कैंटीन में केवल 5 रुपए में खाना मिलेगा। भाजपा ने दिल्ली चुनाव घोषणापत्र में इसका वादा भी किया था और इस पहल का मकसद पूरे शहर के निवासियों को किफायती और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। ये कैंटीन खास तौर पर दिहाड़ी मजदूरों, श्रमिकों और कम आय वाले परिवारों के लिए डिजाइन की गई हैं, जिन्हें नियमित भोजन का खर्च उठाने में मुश्किल होती है।