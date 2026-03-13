suvichar

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ओमान में ईरानी ड्रोन हमले में 2 भारतीयों की मौत, 10 घायल, भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या बताया

Advertiesment
Oman attack
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Fri, 13 Mar 2026 (23:34 IST) Updated Date: Fri, 13 Mar 2026 (23:48 IST)
google-news
ओमान के सोहार शहर से एक दुखद खबर सामने आई है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को पुष्टि की है कि सोहार में हुए एक हमले में 2 भारतीय नागरिकों की जान चली गई है जबकि 10 अन्य भारतीय घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर जानकारी दी। खाड़ी मामलों के अतिरिक्त सचिव, असीम आर. महाजन ने बताया कि इस हमले में कुल 11 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 10 भारतीय मूल के हैं। ओमान के एक इंडस्ट्रियल एरिया में हुए ड्रोन अटैक में दो भारतीय नागरिक की मौत हो गई।
ALSO READ: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर भारत आएंगे 2 LPG टैंकर, ईरान ने भारत को बताया सच्चा दोस्त
उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा किआज मस्कट के सोहार शहर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। इस हमले में हमारे दो नागरिकों की मृत्यु हुई है। हम उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। घायलों में से 5 को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि अन्य 5 का अभी स्थानीय अस्पतालों में इलाज चल रहा है। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर भारत आएंगे 2 LPG टैंकर, ईरान ने भारत को बताया सच्चा दोस्त

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels