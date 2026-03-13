ओमान में ईरानी ड्रोन हमले में 2 भारतीयों की मौत, 10 घायल, भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या बताया

Publish Date: Fri, 13 Mar 2026 (23:34 IST)
Updated Date: Fri, 13 Mar 2026 (23:48 IST)
ओमान के सोहार शहर से एक दुखद खबर सामने आई है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को पुष्टि की है कि सोहार में हुए एक हमले में 2 भारतीय नागरिकों की जान चली गई है जबकि 10 अन्य भारतीय घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर जानकारी दी। खाड़ी मामलों के अतिरिक्त सचिव, असीम आर. महाजन ने बताया कि इस हमले में कुल 11 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 10 भारतीय मूल के हैं। ओमान के एक इंडस्ट्रियल एरिया में हुए ड्रोन अटैक में दो भारतीय नागरिक की मौत हो गई।
उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा किआज मस्कट के सोहार शहर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। इस हमले में हमारे दो नागरिकों की मृत्यु हुई है। हम उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। घायलों में से 5 को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि अन्य 5 का अभी स्थानीय अस्पतालों में इलाज चल रहा है। Edited by : Sudhir Sharma