ओमान में ईरानी ड्रोन हमले में 2 भारतीयों की मौत, 10 घायल, भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या बताया

ओमान के सोहार शहर से एक दुखद खबर सामने आई है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को पुष्टि की है कि सोहार में हुए एक हमले में 2 भारतीय नागरिकों की जान चली गई है जबकि 10 अन्य भारतीय घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर जानकारी दी। खाड़ी मामलों के अतिरिक्त सचिव, असीम आर. महाजन ने बताया कि इस हमले में कुल 11 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 10 भारतीय मूल के हैं। ओमान के एक इंडस्ट्रियल एरिया में हुए ड्रोन अटैक में दो भारतीय नागरिक की मौत हो गई।