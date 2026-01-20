rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






अविमुक्तेश्वरानंद को माघ मेला प्रशासन ने भेजा नोटिस, कहा- 24 घंटे में बताएं कैसे बने शंकराचार्य...

Advertiesment
हमें फॉलो करें Notice to Shankaracharya Swami Avimukteshwarananda

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

प्रयागराज (उप्र) , मंगलवार, 20 जनवरी 2026 (13:15 IST)
Shankaracharya Swami Avimukteshwaranand : शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर उत्‍तर प्रदेश सरकार और प्रशासन सख़्त रुख में दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन उत्‍तर प्रदेश सरकार के गृह सचिव मोहित गुप्ता और मेला अधिकारियों के साथ अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों से विवाद के बाद अब मेला प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजा है, जिसमें उच्‍चतम न्‍यायालय के आदेश का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि आप खुद को कैसे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि यह मामला उच्‍चतम न्‍यायालय में विचाराधीन है।

खबरों के अनुसार, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर उत्‍तर प्रदेश सरकार और प्रशासन सख़्त रुख में दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन उत्‍तर प्रदेश सरकार के गृह सचिव मोहित गुप्ता और मेला अधिकारियों के साथ अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों से विवाद के बाद अब मेला प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजा है, जिसमें उच्‍चतम न्‍यायालय के आदेश का हवाला दिया गया है।
ALSO READ: Mauni Amavasya पर माघ मेले में आस्था का जनसैलाब, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का स्नान से इनकार
नोटिस में कहा गया है कि आप खुद को कैसे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि यह मामला उच्‍चतम न्‍यायालय में विचाराधीन है। प्रदेश सरकार के गृह सचिव और मेला अधिकारियों के साथ अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों से विवाद के दौरान अधिकारियों पर अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों से मारपीट का भी आरोप लगा।
ALSO READ: महादेव पूजा के विषय हैं या लव के, मोहम्‍मद वाले उनकी जाने, I Love विवाद पर भड़के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद
जिसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने स्नान से ही मना कर दिया था और तब से ही वह अपने शिविर के बाहर विरोध में बैठे हैं। नोटिस में कहा गया है कि जब तक उच्‍चतम न्‍यायालय कोई अग्रिम आदेश पट्टाभिषेक के संबंध में पारित नहीं करता है, तब तक कोई भी धर्माचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेकित नहीं हो सकता है।
ALSO READ: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने PM मोदी का किया समर्थन, सोमनाथ पर लिखे ब्लॉग के लेकर क्या बोले
यह नोटिस माघ मेला क्षेत्र में अविमुक्तेश्वरानंद के लगाए गए शिविर के बोर्ड पर 'ज्योतिष पीठ शंकराचार्य' शब्द के प्रयोग को लेकर भेजा गया है। प्राधिकरण का कहना है कि शंकराचार्य पद से संबंधित मामला वर्तमान में उच्‍चतम न्‍यायालय में विचाराधीन है, ऐसे में किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वयं को शंकराचार्य घोषित करना न्‍यायालय में लंबित मामले की अवहेलना है।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

इंदौर के होलकर स्टेडियम में भी लगे गंभीर विरोधी नारे, कोहली तक चौंक गए (Video)

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels