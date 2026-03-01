Ayatollah Ali Khamenei की मौत पर भारत में कई जगह प्रदर्शन, Sanjay Singh बोले- एक युग का अंत

जिनके पूर्वज भारत से हैं वो अयातुल्लाह ख़ोमेनाई ईरान के सुप्रीम लीडर बने उनका जाना एक युग का अंत है।

भारत ने एक भरोसे मंद दोस्त खोया है।

ख़ोमेनाई जी को विनम्र श्रद्धांजलि।

ईरान भारत का परम्परागत मित्र है,

उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वोट किया हमेशा भारत का साथ दिया।

भारत को ऊर्जा… https://t.co/43Tz0oeqxW — Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) March 1, 2026

ईरान में 40 दिन का शोक

ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर की इजरायली और US हमलों में मौत हो गई है। ईरान में 40 दिन के सार्वजनिक शोक की घोषणा की गई है। ईरान ने खामेनेई की मौत के बाद हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। कतर में 11 जगहों पर धमाके हुए हैं। दोहा से लेकर दुबई तक कई जगहों पर धमाके हुए हैं। खामेनेई की मौत के बाद तेहरान यूनिवर्सिटी के सामने भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। वे खामेनेई की मौत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। Edited by : Sudhir Sharma