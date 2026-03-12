suvichar

अयोध्या की राम रसोई पर भी ईरान-अमेरिका की जंग का असर, LPG संकट ने बढ़ाई श्रद्धालुओं की मुश्किल

Ram Rasoi Ayodhya
BY: संदीप श्रीवास्तव
Publish Date: Thu, 12 Mar 2026 (14:23 IST) Updated Date: Thu, 12 Mar 2026 (14:44 IST)
Ayodhya Ram Rasoi LPG Crisis: ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच छिड़ी जंग की आग अब भारत की धार्मिक नगरी अयोध्या तक भी पहुंच गई है। युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर गहराए गैस संकट (LPG Crisis) का सीधा असर अयोध्या की प्रसिद्ध 'राम रसोई' पर पड़ा है। रोजाना करीब 15 हजार श्रद्धालुओं को निशुल्क भोजन कराने वाली इस रसोई को भी अपनी व्यवस्था में बदलाव करना पड़ा है। फिलहाल यह रसोई सीमित संख्या में लगभग 5000 श्रद्धालुओं को ही भोजन करवा रही है। निश्चित ही इन हालात में श्रद्धालु निराश हैं। 

ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं

राम रसोई का संचालन करने वाले अमावा मंदिर प्रशासन के प्रबंधक पंकज ने वेबदुनिया को बताया कि ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण रसोई के समय में बदलाव किया गया है। अब सिर्फ दोपहर 1 बजे तक ही भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दर्शनार्थी लौट रहे हैं, यह देखकर हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि हम अन्य विकल्पों पर भी काम कर रहे हैं। पंकज ने कहा कि हम कोयले पर खाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि यह समस्या कुछ दिन रहेगी। 
तीन शिफ्ट में चलती है राम रसोई 

अयोध्या की राम रसोई में तीन वक्त नाश्ता, खाना आदि दिया जाता था। सुबह 8 से 10 बजे तक राम रसोई में श्रद्‍धालुओं को नाश्ता दिया जाता है, जबकि दोपहर 11.30 बजे से 3 बजे तक खाद्य सामग्री प्रदान की जाती है। वहीं, सायं 7.30 बजे से रात 9.30 तक भी रामरसोई में श्रद्धालुओं को निशुल्क प्रसादी वितरित की जाती है। ताजा व्यवस्था के तहत अब दोपहर 1 बजे तक ही श्रद्धालुओं को प्रसादी का वितरण किया जाएगा। 

अब सिर्फ एक बार ही खाना 

रसोई में सुरक्षाकर्मी की जिम्मेदारी निभा रहे वीरमणि ठाकुर ने बताया कि इस राम रसोई का संचालन पटना महावीर मंदिर द्वारा 2019 से लगातार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब दोपहर 11.30 से 1 बजे तक ही प्रसा‍दी का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि व्यवस्थाएं जल्द ही ठीक हो जाएंगी। (फोटो : संदीप श्रीवास्तव) 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

