अयोध्या राम मंदिर दान चोरी पर बागेश्वर बाबा का विस्फोटक दावा, कहा- अगर उनकी पर्ची खोल दी तो....

धीरेंद्र शास्त्री का यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक पर बहस छिड़ गई है। भक्त और आम जनता इस बात से हैरान हैं कि देश के सबसे लोकप्रिय संतों में से एक को आखिर किन 'मगरमच्छों' से अपनी जान का डर सता रहा है। जानकारों का मानना है कि बाबा बागेश्वर ने इशारों-इशारों में उन भ्रष्ट अधिकारियों या रसूखदारों को कड़ी चेतावनी दी है जो धर्म के नाम पर अपनी जेबें भर रहे हैं। फिलहाल, इस सनसनीखेज बयान के बाद राम मंदिर ट्रस्ट और स्थानीय प्रशासन पर भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर दान की सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं।