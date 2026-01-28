बारामती विमान हादसा : साजिश की आशंका के बीच जांच अधिकारियों ने क्या बताया

Baramati Plane Crash: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार के साथ पांच अन्य लोगों की मौत वाले बारामती विमान हादसे ने पूरे राज्य को स्तब्ध कर दिया है। बुधवार सुबह बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान यह दुखद हादसा हुआ, जिसमें सभी सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद साजिश की आशंकाएं भी उठ रही हैं, लेकिन जांच अधिकारी अभी तक किसी साजिश की पुष्टि नहीं कर रहे हैं।