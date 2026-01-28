Festival Posters

बारामती विमान हादसा : साजिश की आशंका के बीच जांच अधिकारियों ने क्या बताया

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 28 जनवरी 2026 (14:17 IST)
Baramati Plane Crash: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार के साथ पांच अन्य लोगों की मौत वाले बारामती विमान हादसे ने पूरे राज्य को स्तब्ध कर दिया है। बुधवार सुबह बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान यह दुखद हादसा हुआ, जिसमें सभी सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद साजिश की आशंकाएं भी उठ रही हैं, लेकिन जांच अधिकारी अभी तक किसी साजिश की पुष्टि नहीं कर रहे हैं।
पुणे ग्रामीण पुलिस के एसपी संदीप सिंह गिल ने मीडिया को दी जानकारी में बताया, "हादसा सुबह करीब 8.45 बजे के आस-पास हुआ, जब विमान लैंडिंग से ठीक पहले क्रैश हो गया। विमान में कुल पांच लोग सवार थे और इस हादसे में सभी पांचों की मौत हो गई है। शवों को मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया है।" ALSO READ: डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान हादसे में निधन, बारामती में लैंडिंग के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा

हादसे से जुड़े हर पहलू की जांच 

एसपी गिल ने आगे कहा कि घटनास्थल पर एक एक्सपर्ट टीम मौजूद है, जो पूरी जांच कर रही है। एक्सपर्ट टीम अपनी जांच-पड़ताल कर रही है और हर पहलू की जांच की जा रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शुरुआती जांच में विमान के क्रैश होने के दौरान तीन शव पहले बरामद हुए थे, जबकि बाकी बाद में निकाले गए। ALSO READ: डिप्टी CM अजित पवार के साथ कौन-कौन था विमान में? देखिए पूरी सूची
 
यह विमान मुंबई से बारामती की ओर जा रहा था, जहां अजित पवार जिला परिषद चुनावों के प्रचार के लिए चार सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने वाले थे। विमान एक प्राइवेट चार्टर्ड लर्नजेट 45 (रजिस्ट्रेशन VT-SSK) था, जिसमें अजित पवार के अलावा उनके सुरक्षा कर्मी, सहायक, पायलट और सह-पायलट सवार थे। हादसे के बाद विमान में आग लग गई और यह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ALSO READ: अजित पवार को पीएम मोदी ने इस तरह किया याद, बारामती में विमान हादसे में गई जान
 

हादसा या साजिश?

हादसे के बाद कुछ राजनीतिक हलकों में साजिश की बातें उठ रही हैं, खासकर हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों को देखते हुए, लेकिन आधिकारिक तौर पर जांच एजेंसियां इसे दुर्घटना मानकर जांच कर रही हैं। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) इस हादसे की पूरी जांच करेगा, जबकि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) और पुणे ग्रामीण पुलिस भी सहयोग कर रही है। ALSO READ: अजित पवार की मौत की खबर सुनकर आंसू नहीं रोक पाए पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख
 
महाराष्ट्र सरकार ने इस घटना पर तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत कई प्रमुख नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। परिवार और समर्थकों में शोक की लहर है, जबकि बारामती में लोग स्तब्ध हैं। जांच पूरी होने तक हादसे के सटीक कारण का पता नहीं चल पाएगा, लेकिन अधिकारी लगातार अपडेट दे रहे हैं।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

