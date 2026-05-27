बेंगलुरु में इबोला की दस्तक? युगांडा की महिला अस्पताल में भर्ती, NIV पुणे की रिपोर्ट पर टिकीं नजरें

Publish Date: Wed, 27 May 2026 (10:38 IST)
Updated Date: Wed, 27 May 2026 (10:52 IST)
Ebola Virus Threat : बेंगलुरु में इबोला वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। युगांडा से लौटी 28 वर्षीय महिला में इबोला के हल्के लक्षण दिखने के बाद उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। सैंपल जांच के लिए पुणे की NIV लैब भेजे गए हैं।
पुणे भेजे गए सैंपल
23 मई को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची 28 साल की एक युगांडा की महिला को एहतियात के तौर पर इंदिरा नगर के एपिडेमिक डिजीज हॉस्पिटल में आइसोलेट कर दिया गया है। उसके इबोला जांच के लिए सैंपल लिए गए। सैंपल जांच के लिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे गए हैं।
महिला के स्वास्थ्य पर नजर
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि युगांडा से आने के बाद महिला ने शुरू में एक होटल में चेक-इन किया था, लेकिन बाद में शरीर में दर्द जैसे हल्के लक्षण दिखने पर उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। फिलहाल उसकी हालत स्थिर है और उस पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
दुनियाभर में बढ़ी चिंता
यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला फैलने को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 17 मई को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा में इबोला के बढ़ते मामलों को "अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल" (PHEIC) घोषित किया था।
इस अलर्ट के बाद कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें इबोला प्रभावित देशों से लौटने वाले लोगों से कहा गया है कि वे भारत आने के बाद 21 दिनों तक खुद पर नजर रखें और अपने स्वास्थ्य की जांच करते रहें।
edited by : Nrapendra Gupta
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