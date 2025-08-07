महाराष्ट्र निकाय चुनाव में महायुति की बंपर जीत, BJP बनी सबसे बड़ी पार्टी, PM मोदी ने दी बधाई

Maharashtra Civic Poll Results News : महाराष्ट्र के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी है, जिसने 125 से अधिक नगर परिषदों और नगर पंचायतों में सामूहिक रूप से जीत हासिल कर महायुति गठबंधन के प्रभुत्व को मजबूत किया है, जबकि विपक्ष कमजोर रहा और स्थानीय निकाय चुनावों में वापसी करने में विफल रहा। निकाय चुनाव में महायुति की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। उन्‍होंने कहा, महाराष्ट्र विकास के साथ खड़ा है। यह लोगों पर आधारित विकास के हमारे विजन में भरोसे को दिखाता है।





शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी : निकाय चुनाव में महायुति की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। उन्‍होंने कहा, महाराष्ट्र विकास के साथ मजबूती से खड़ा है। यह लोगों पर आधारित विकास के हमारे विजन में भरोसे को दिखाता है। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में भाजपा और महायुति को आशीर्वाद देने के लिए महाराष्ट्र के लोगों का आभारी हूं।

निकाय चुनाव में महायुति की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। उन्‍होंने कहा, महाराष्ट्र विकास के साथ मजबूती से खड़ा है। यह लोगों पर आधारित विकास के हमारे विजन में भरोसे को दिखाता है। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में भाजपा और महायुति को आशीर्वाद देने के लिए महाराष्ट्र के लोगों का आभारी हूं।

उन्‍होंने कहा, यह जनकेंद्रित विकास की हमारी सोच में लोगों के भरोसे को दर्शाता है। हम पूरे राज्य में हर नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत करने वाले भाजपा और महायुति के सभी कार्यकर्ताओं की मैं सराहना करता हूं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा समर्थित महायुति गठबंधन ने शानदार जीत हासिल की।





महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में भाजपा और महायुति को मिली बड़ी जीत पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि यह जीत पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की मेहनत, प्रतिबद्धता और निरंतर परिश्रम का परिणाम है।





उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को दावा किया कि स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनावों का ‘ट्रेलर’ हैं। उन्होंने शिवसेना की जीत की सराहना करते हुए कहा कि ये परिणाम उनकी पार्टी द्वारा किए गए अच्छे काम का प्रमाण हैं।





राज्य में 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायतों के अध्यक्ष और पार्षदों के पदों के लिए हुए चुनावों की मतगणना रविवार सुबह 10 बजे शुरू हुई।

