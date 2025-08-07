Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






महाराष्ट्र निकाय चुनाव में महायुति की बंपर जीत, BJP बनी सबसे बड़ी पार्टी, PM मोदी ने दी बधाई

Advertiesment
हमें फॉलो करें Big victory of Mahayuti in Maharashtra civic elections

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , सोमवार, 22 दिसंबर 2025 (00:40 IST)
Maharashtra Civic Poll Results News : महाराष्ट्र के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी है, जिसने 125 से अधिक नगर परिषदों और नगर पंचायतों में सामूहिक रूप से जीत हासिल कर महायुति गठबंधन के प्रभुत्व को मजबूत किया है, जबकि विपक्ष कमजोर रहा और स्थानीय निकाय चुनावों में वापसी करने में विफल रहा। निकाय चुनाव में महायुति की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। उन्‍होंने कहा, महाराष्ट्र विकास के साथ खड़ा है। यह लोगों पर आधारित विकास के हमारे विजन में भरोसे को दिखाता है।

खबरों के अनुसार, महाराष्ट्र के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी है, जिसने 125 से अधिक नगर परिषदों और नगर पंचायतों में सामूहिक रूप से जीत हासिल कर महायुति गठबंधन के प्रभुत्व को मजबूत किया है, जबकि विपक्ष कमजोर रहा और स्थानीय निकाय चुनावों में वापसी करने में विफल रहा।

शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी : निकाय चुनाव में महायुति की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। उन्‍होंने कहा, महाराष्ट्र विकास के साथ मजबूती से खड़ा है। यह लोगों पर आधारित विकास के हमारे विजन में भरोसे को दिखाता है। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में भाजपा और महायुति को आशीर्वाद देने के लिए महाराष्ट्र के लोगों का आभारी हूं।
ALSO READ: महाराष्ट्र में CM फडणवीस का तगड़ा दांव, उद्धव ठाकरे को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
उन्‍होंने कहा, यह जनकेंद्रित विकास की हमारी सोच में लोगों के भरोसे को दर्शाता है। हम पूरे राज्य में हर नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत करने वाले भाजपा और महायुति के सभी कार्यकर्ताओं की मैं सराहना करता हूं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा समर्थित महायुति गठबंधन ने शानदार जीत हासिल की।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा की शानदार सफलता पार्टी कार्यकर्ताओं की जीत है। गडकरी ने कहा, आपकी, हमारी, भाजपा सबकी है और यह कार्यकर्ताओं की जीत है।
ALSO READ: महायुति सरकार ने पाप का घड़ा फोड़ दिया, CM फडणवीस ने किस पर साधा निशाना
महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में भाजपा और महायुति को मिली बड़ी जीत पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि यह जीत पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की मेहनत, प्रतिबद्धता और निरंतर परिश्रम का परिणाम है।

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को दावा किया कि स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनावों का ‘ट्रेलर’ हैं। उन्होंने शिवसेना की जीत की सराहना करते हुए कहा कि ये परिणाम उनकी पार्टी द्वारा किए गए अच्छे काम का प्रमाण हैं।

राज्य में 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायतों के अध्यक्ष और पार्षदों के पदों के लिए हुए चुनावों की मतगणना रविवार सुबह 10 बजे शुरू हुई।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

यूपी की 6720 ग्राम पंचायतों में हुआ किसान पाठशाला का आयोजन, 10 दिन में 6.98 लाख किसानों को किया प्रशिक्षित

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels