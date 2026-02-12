Hanuman Chalisa

भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत, सबसे बड़ी रक्षा डील को मंजूरी, भारत आएंगे 114 राफेल और 6 समुद्री विमान

हमें फॉलो करें Biggest defence deal approved for Indian Army

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 12 फ़रवरी 2026 (17:03 IST)
Strength of Indian Army will increase : देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने एक बड़ी रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। इस फैसले के तहत भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमान और भारतीय नौसेना के लिए 6 P-8I पोसीडॉन समुद्री निगरानी विमान खरीदे जाएंगे। इनकी कीमत करीब 3 बिलियन डॉलर यानी लगभग 27 हजार करोड़ रुपए है। भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बाद यह पहला बड़ा रक्षा समझौता माना जा रहा है। नए राफेल विमानों से भारतीय वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा होगा। इन विमानों से वायुसेना को 6 से 7 नए स्क्वाड्रन मिलेंगे। भारतीय नौसेना पहले से ही 12 P-8I विमानों का संचालन कर रही है।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बाद यह पहला बड़ा रक्षा समझौता माना जा रहा है। नए राफेल विमानों से भारतीय वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा होगा। इन विमानों से वायुसेना को 6 से 7 नए स्क्वाड्रन मिलेंगे। भारतीय नौसेना पहले से ही 12 P-8I विमानों का संचालन कर रही है।

इन विमानों से वायुसेना को 6 से 7 नए स्क्वाड्रन मिलेंगे। फिलहाल वायुसेना के पास करीब 30 स्क्वाड्रन हैं, जबकि देश की सुरक्षा जरूरतों के अनुसार 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता मानी जाती है। इस रक्षा खरीद योजना की अनुमानित लागत लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए है।
रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने इस रक्षा खरीद योजना को मंजूरी दे दी है। अब यह प्रस्ताव अंतिम स्वीकृति के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) के पास भेजा जाएगा। रक्षा मंत्रालय की रक्षा खरीद परिषद (DAC) ने फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अमेरिका से 6 P-8I समुद्री निगरानी विमान खरीदने का रास्ता भी साफ हो गया है।
यह फैसला फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन की भारत यात्रा से ठीक पहले लिया गया है। वायुसेना फ्रांस से करीब 400 SCALP क्रूज मिसाइल भी खरीदेगी। यह मिसाइल करीब 300 किलोमीटर की दूरी तक जमीन पर सटीक हमला करने में सक्षम है।
