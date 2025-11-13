Hanuman Chalisa

बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2025 : दलीय स्थिति

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, गुरुवार, 13 नवंबर 2025 (12:01 IST)
Bihar election result 2025 Party wise seats: बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के रुझान शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) से आना शुरू हो जाएंगे। हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनवा रहे हैं। हालांकि एनडीए और महागठबंधन दोनों ही अपनी-अपनी सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं। राज्य की 243 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत होगी। किसका पलड़ा भारी है और कौन सरकार बनाने की दौड़ में पिछड़ रहा है। वेबदुनिया पर हम सुबह 7 बजे से आपको लगातार अपडेट देंगे। 
 
बिहार विधानसभा की कुल सीटें : 243
 
बहुमत के लिए जरूरी सीटें : 122

पार्टी/गठबंधन बढ़त/सीट
एनडीए 00
महागठबंधन 00
अन्य 00
* राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) : भाजपा, जदयू, लोजपा (रामविलास), हिंदुस्तान अवामी मोर्चा (जीतनराम मांझी), राष्ट्रीय लोक मोर्चा (उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी)

* महागठबंधन : राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल (भाकपा-माले, सीपीआई-एमएल, सीपीआई, सीपीएम), वीआईपी (मुकेश सहनी की पार्टी)

अन्य : प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी, निर्दलीय आदि। 

