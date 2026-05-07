Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






बिहार में नई टीम सम्राट तैयार: नीतीश के बेटे निशांत और श्रेयसी सिंह समेत 32 बने मंत्री

Advertiesment
samrat chaudhary cabinet expansion
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Thu, 07 May 2026 (15:23 IST) Updated Date: Thu, 07 May 2026 (15:31 IST)
google-news
Samrat Chaudhary Cabinet Expansion : बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का गुरुवार को विस्तार किया गया। राज्यपाल ने पटना के गांधी मैदान में एक भव्य समारोह में 32 मंत्रियों को शपथ दिलाई। सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव के साथ मंत्रिमंडल में अब कुल 35 मंत्री हैं। एक सीट खाली रखी गई है।
 
समारोह में भाजपा के 15 और जदयू के 13 विधायकों के साथ ही लोजपा के 2, हम और रालोसपा के एक एक विधायकों ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली। निशांत ने मंत्री पद की शपथ लेने से पहले पिता नीतीश के पैर छुएं।
 
सम्राट की टीम में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे मंत्री बने जबकि 2 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों दिग्विजय सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बच्चों को भी मं‍त्रिमंडल में शामिल किया गया। पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन और जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा को भी मंत्री बनाया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली।

यह दिग्गज बने मंत्री

निशांत कुमार, लेसी सिंह, दिलीप जायसवाल, विजय कुमार सिन्हा, श्रवण कुमार, रामकृपाल यादव, नीतीश मिश्रा, अशोक चौधरी, संजय सिंह टाइगर, रमा निषाद, मदन सहनी, संतोष सुमन, दामोदर रावत, रत्नेश सदा, शीला मंडल, सुनील कुमार, श्रेयसी सिंह, जमा खान, बुलो मंडल, श्वेता गुप्ता, दीपक प्रकाश, मिथिलेश तिवारी, केदार प्रसाद गुप्ता, लखेंद्र कुमार रौशन, नंद किशोर राम, प्रमोद कुमार और रामचंद्र प्रसाद बने मंत्री।
 

समारोह में ये दिग्गज शामिल

शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्‍डा समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल थे। बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाह समेत बिहार की राजनीति से जुड़े कई दिग्गज भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

हिंदू कैदी के प्‍यार में पड़ी मुस्‍लिम जेलर, उम्रकैद की सजा के बाद की शादी, हिंदू संगठन ने किया कन्यादान

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels