बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा

बिहार की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पटना स्थित राजभवन (लोकभवन) जाकर राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंपा। नीतीश कुमार के इस फैसले के साथ ही बिहार में उनके लंबे मुख्यमंत्री काल का एक अध्याय समाप्त हो गया है।

अब राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होंगे नीतीश नीतीश कुमार के इस्तीफे के पीछे की वजह उनका राष्ट्रीय राजनीति में जाना है। हाल ही में वे बिहार से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। उन्होंने पहले ही उच्च सदन (राज्यसभा) के सदस्य के रूप में शपथ ले ली है। संवैधानिक नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति एक साथ विधानमंडल और संसद दोनों का सदस्य नहीं रह सकता, जिसके चलते उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ने का निर्णय लिया। मंगलवार दोपहर नीतीश कुमार अपने काफिले के साथ राज्यपाल से मिलने पहुंचे। इस्तीफा सौंपने के बाद उन्होंने राज्य की जनता और अपने सहयोगियों का आभार व्यक्त किया।

अब कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद अब बिहार में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। जेडीयू (JDU) और गठबंधन के भीतर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। राजनीतिक गलियारों में कई नामों पर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी नाम पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। बताया जा रहा है कि मुख्‍यमंत्री भाजपा का होगा, जबकि जेडीयू से दो डिप्टी सीएम होंगे। मुख्‍यमंत्री पद के वर्तमान डिप्टी सीएम और भाजपा नेता सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala