बिहार में सियासी पारा गर्म, नीतीश सरकार में कौन बनेगा डिप्टी सीएम?

Bihar Politics : बिहार में राजग को बंपर जीत मिलने के बाद भी राज्य की सियासत गर्म है। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना तय है लेकिन डिप्टी सीएम, स्पीकर और मंत्रियों के नाम पर भाजपा, जदयू और लोजपा में कशमकश दिखाई दे रही है। लोगों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी उपमुख्यमंत्री पद को लेकर है। कहा जा रहा है कि इस बार 3 नेताओं को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है।
नीतीश कुमार की पिछली सरकार में भाजपा ने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उपमुख्यमंत्री बनाया था। इस बार भी दोनों नेता चुनाव जीतकर आए हैं और डिप्टी सीएम पद पर उनकी नजर हैं। पाटलिपुत्र के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव भी उपमुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इस पद पर श्रेयसी सिंह और रमा निषाद जैसी महिला नेताओं का दावा भी मजबूत है। रजनीश कुमार का नाम भी इस पद के लिए चर्चा में है।
हालांकि इस चुनाव में जदयू और लोजपा द्वारा ज्यादा सीटें जीतने से भाजपा के मंत्रियों की संख्या कम हो जाएगी। यह भी कहा जा रहा है कि राजग को इस बार 19 सीटें जीतने वाले लोजपा को भी एक डिप्टी सीएम पद देना पड़ सकता है।
भाजपा स्पीकर पद अपने पास रखना चाहती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि लखीसराय से चुनाव जीते विजय सिन्हा को इस पद पर बैठाया जा सकता है, जबकि प्रेम कुमार का नाम स्पीकर पद की दौड़ में सबसे आगे बताया जा रहा है। इस बार मंत्रियों के नामों में भी बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है।
19 नवंबर को भाजपा विधायक दल की बैठक में विधानसभा में पार्टी के नेता, डिप्टी सीएम और मंत्रियों का नाम तय होने की उम्मीद है। इस बैठक में धर्मेंद्र प्रधान के भी शामिल होने की उम्मीद है।
गौरतलब है कि बिहार की नई राजग सरकार 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शपथ लेगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और राजग शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। समारोह में 2 से 3 लाख लोग शामिल हो सकते हैं।
