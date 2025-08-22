Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






बिहार SIR : सुप्रीम कोर्ट ने 11 दस्तावेजों के साथ आधार को भी माना वैध, राजनीतिक दलों को दिए निर्देश

Advertiesment
हमें फॉलो करें bihar SIR

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 (14:19 IST)
Supreme Court on Bihar SIR : बिहार SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि 11 दस्तावेजों के साथ आधार भी वैध है। आधार देकर वोटिंग लिस्ट में नाम शामिल कराया जा सकता हैं। लोगों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा मिलनी चाहिए। ALSO READ: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कुत्तों को वापस छोड़ने के आदेश पर रोक हटी, खतरनाक कुत्तों का क्या होगा?
 
शीर्ष अदालत ने कहा कि हम बिहार में एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए उन लोगों को ऑनलाइन दावा दर्ज कराने की अनुमति देंगे, जिनके पास आधार कार्ड या कोई अन्य स्वीकार्य दस्तावेज है।
 
निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि बिहार में एसआईआर में 85 हजार नए मतदाताओं के नाम सामने आए, राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय एजेंटों ने केवल 2 आपत्तियां दर्ज कराईं। इस पर अदालत ने कहा राजनीतिक दलों को बिहार में मतदाता सूची से बाहर हुए मतदाताओं की सहायता करने और उनके दावे दर्ज कराने के लिए कहा।
 
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाताओं के नाम हटाए जाने के मामले में सुधार के लिए राजनीतिक दलों का आगे न आना आश्चर्य की बात है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अदालती कार्यवाही में राजनीतिक दलों को पक्षकार बनाने और दावों के बारे में स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
 
निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय से कहा। विश्वास बनाए रखें। इस मामले की सुनवाई 15 सितंबर को होगी। हम दिखाएंगे कि किसी भी मतदाता को बाहर नहीं रखा गया है।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

कोकिलाबेन और धीरूभाई अंबानी के जीवन की अनसुनी कहानी, जानिए क्यों कहलाते हैं आइडियल कपल

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels