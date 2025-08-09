चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं तो इस्तीफा दें राहुल गांधी, वोट चोरी के दावे पर किसने किया पलटवार

Rahul Gandhi News : भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर वोट चोरी से जुड़े उनके दावे पर हस्ताक्षरित शपथ पत्र नहीं देने के लिए शनिवार को निशाना साधा और कहा कि यदि कांग्रेस नेता को निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं है तो उन्हें लोकसभा की सदस्यता से नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा से कहा कि यदि उन्हें चुनावों में विश्वास नहीं है तो वे राज्यसभा और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दें।

भाटिया ने यहां भाजपा मुख्यालय में कहा, आप (राहुल गांधी) मीडिया के सामने निराधार आरोप लगाते हैं और फिर जब संवैधानिक संस्था सबूत और हस्ताक्षरित शपथपत्र मांगती है तो देने से इनकार कर देते हैं। भाजपा प्रवक्ता ने उच्चतम न्यायालय के एक पुराने फैसले का हिस्सा पढ़ते हुए कहा कि शीर्ष अदालत ने कहा था कि निर्वाचन आयोग की नेकनीयती पर कोई संदेह नहीं है और यह बात सर्वविदित है कि निर्वाचन आयोग ने पिछले कुछ वर्षों में एक निष्पक्ष संस्था के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाई है।

भाटिया ने कहा, राहुल गांधी, अगर आपको निर्वाचन आयोग और उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों पर भरोसा नहीं है, तो एक काम कीजिए: सबसे पहले आप लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दीजिए। प्रियंका गांधी, आप भी इस्तीफा दीजिए। सोनिया गांधी, आप भी कम से कम नैतिक आधार पर इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आप उसी निर्वाचन आयोग पर सवाल उठा रही हैं।

उन्होंने कहा, फिर आप उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जनता के पास जाइए। भाटिया ने यह भी मांग की कि कांग्रेस शासित कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके शीर्ष नेताओं को निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं है।

भाटिया ने कहा, जो भी आपके अनुकूल है, आप स्वीकार करते हैं। जो भी असुविधाजनक होता, आप उसे खारिज कर देते हैं और निर्वाचन आयोग पर आक्षेप लगाते हैं। यह नहीं चलेगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग द्वारा उनसे शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने या माफी मांगने के लिए कहे जाने के बाद शुक्रवार को उस पर पलटवार किया और कहा कि उन्होंने संसद के भीतर संविधान की शपथ ली है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेंगलुरु के 'फ्रीडम पार्क' में आयोजित 'वोट अधिकार रैली' को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि कर्नाटक सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य में फर्जी मतदाताओं को शामिल किए जाने की जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा, निर्वाचन आयोग ने मुझसे हलफनामा देने और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके जानकारी देने को कहा है। मैंने संसद के अंदर, संविधान के सामने, संविधान की शपथ ली है।

भाटिया ने गांधी के वोट चोरी के दावे को झूठा करार देते हुए कहा, राहुल उर्फ 'अराजक तत्व' अब राहुल उर्फ 'विध्वंसक' बन गए हैं। वह भारत के संविधान और भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी पर अपरिपक्व होने और निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को धमकाकर संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ एक युद्ध छेड़ने का आरोप भी लगाया। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour