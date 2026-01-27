Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






शंकराचार्य विवाद पर उमा भारती किसके साथ, दिया बड़ा बयान

Advertiesment
हमें फॉलो करें uma bharti on shankaracharya row

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

लखनऊ , मंगलवार, 27 जनवरी 2026 (14:51 IST)
Uma Bharti news in hindi : वरिष्‍ठ भाजपा नेता नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने अविमुक्तेश्वरानंद की शंकराचार्य की उपाधि को लेकर हो रहे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शंकराचार्य होने का सबूत मांगकर प्रशासन ने अपनी मर्यादाओं और अधिकारों का उल्लंघन किया है। ALSO READ: बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने दिया इस्तीफा, शंकराचार्य के अपमान से हैं आहत, यूपी में खलबली
 
उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि मुझे विश्वास है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच कोई सकारात्मक समाधान निकल आएगा।
 
उमा भारती ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से शंकराचार्य होने का सबूत मांगकर प्रशासन ने अपनी मर्यादाओं और अधिकारों का उल्लंघन किया है। यह अधिकार सिर्फ शंकराचार्यों और विद्वत परिषद का है।
 
उल्लेखनीय है कि प्रयागराज में चल रह माघ मेले में कुछ दिन पहले गंगा में स्नान से रोकने के आरोपों के बीच मेला प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को नोटिस जारी किया है। नोटिस में उनसे यह स्पष्ट करने को कहा गया था कि वह ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की उपाधि का इस्तेमाल किस आधार पर कर रहे हैं। ALSO READ: शंकराचार्य विवाद: क्या है पूरा मामला? जानिए वजह और पृष्ठभूमि
 
मौनी अमावस्या के मौके़ पर अविमुक्तेश्वरानंद अपने समर्थकों के साथ संगम में स्नान के लिए जा रहे थे और आरोप है कि पुलिस ने उन्हें रोक दिया। घटना के बाद अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर के बाहर धरना पर है। उन्होंने मेला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से माफ़ी की मांग की।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

UGC रूल्स पर कुमार विश्वास भी बोले, मैं अभागा सवर्ण हूं...

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels