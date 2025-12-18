Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






पति-पत्नी में अनबन, गाय दूध नहीं दे रहो हो... हंसी के फव्वारों के बीच भाजपा सांसद भट्‍ट ने बताया नुस्खा

Advertiesment
हमें फॉलो करें BJP MP Ajay Bhatt

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 (14:53 IST)
BJP MP Ajay Bhatts remark laughter in Parliament: नैनीताल-उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से भाजपा सांसद अजय भट्‍ट लोकसभा में भाषण दे रहे थे। इसी बीच, उन्होंने ऐसी टिप्पणी की जिससे कोई भी हंसे बिना नहीं रह सका। दरअसल, भट्‍ट ने बात ही ऐसी की थी। उन्होंने बहुत सारी समस्याएं गिनाईं और उन सबका एकमात्र समाधान श्रीराम जय राम जय जय राम... बताया। 
 
भट्‍ट ने कहा कि लड़की की शादी नहीं हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर उठापटक हो रही हो, पति-पत्नी में नहीं बन रही हो, लड़का बिगड़ गया हो और तो और यदि गाय दूध नहीं दे रही हो तो श्रीराम जय राम जय जय राम बोलिए, काम निकल जाएगा। इसमें इंटेंशन कहां गलत है। उनके इ‍तना कहते ही वहां मौजूद ज्यादातर सांसद हंसे बिना नहीं रह सके। भट्‍ट के भाषण का यह वीडियो डीडी उत्तर प्रदेश ने साझा किया है। 
कौन हैं अजय भट्‍ट : अजय भट्‌ट काफी सक्रिय सांसद हैं। उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत RSS और ABVP से हुई। वे  1996 से 2007 तक रानीखेत से विधायक रहे। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद वह अंतरिम सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। 2012 से 2017 के बीच वे उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। 2016 से 2020 तक उन्होंने उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली।
 
उन्हीं के कार्यकाल में 2017 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 70 में से 57 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया था। 2019 में उन्होंने दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को 3.39 लाख से अधिक मतों के भारी अंतर से हराया था। मोदी सरकार 2.0 में उन्हें रक्षा राज्यमंत्री और पर्यटन राज्य मंत्री बनाया गया। अजय भट्‍ट को लेकर उत्तराखंड में एक नारा काफी लोकप्रिय रहा है- 'सबकी एक ही रट... अजय भट्‌ट, अजय भट्‌ट'। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

गूगल में नौकरी का लालच दिया और छात्रा से ठग लिए 1.13 लाख रुपए, वॉट्सऐप- टेलीग्राम से जमा करवाई राशि

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels