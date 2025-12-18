BJP MP Ajay Bhatts remark laughter in Parliament: नैनीताल-उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से भाजपा सांसद अजय भट्‍ट लोकसभा में भाषण दे रहे थे। इसी बीच, उन्होंने ऐसी टिप्पणी की जिससे कोई भी हंसे बिना नहीं रह सका। दरअसल, भट्‍ट ने बात ही ऐसी की थी। उन्होंने बहुत सारी समस्याएं गिनाईं और उन सबका एकमात्र समाधान श्रीराम जय राम जय जय राम... बताया।

भट्‍ट ने कहा कि लड़की की शादी नहीं हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर उठापटक हो रही हो, पति-पत्नी में नहीं बन रही हो, लड़का बिगड़ गया हो और तो और यदि गाय दूध नहीं दे रही हो तो श्रीराम जय राम जय जय राम बोलिए, काम निकल जाएगा। इसमें इंटेंशन कहां गलत है। उनके इ‍तना कहते ही वहां मौजूद ज्यादातर सांसद हंसे बिना नहीं रह सके। भट्‍ट के भाषण का यह वीडियो डीडी उत्तर प्रदेश ने साझा किया है।