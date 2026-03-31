BJP Candidates Fourth List for Bengal : भाजपा ने पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है। भाजपा की नई सूची में 13 उम्‍मीदवारों के नाम हैं। केंद्रीय राज्यमंत्री शांतनु ठाकुर की पत्नी सोमा ठाकुर को उत्तर 24 परगना जिले के बागदा से मैदान में उतारा गया है। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए संतोष पाठक को भाजपा ने कोलकाता के चौरंगी विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है। इसके साथ ही पार्टी ने दूसरी सूची में घोषित एक उम्‍मीदवार को भी बदला है। मयनागुड़ी सीट से दालिम रॉय को उम्मीदवार बनाया गया है, कौशिक रॉय का टिकट काटकर उन्हें मैदान में उतारा गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। आज पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस भाजपा में शामिल हो गए।