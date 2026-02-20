भारत मंडपम में आयोजित ग्लोबल 'एआई इम्पैक्ट समिट' (AI Impact Summit) उस समय राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गया, जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शनी हॉल के भीतर घुसकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उत्तरप्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के भारत मंडपम में इंडियन यूथ कांग्रेस के टॉपलेस प्रदर्शन की कड़ी निंदा की है।उन्होंने इसे देश की छवि खराब करने का शर्मनाक प्रयास बताया। सीएम योगी ने कहा कि भारत मंडपम में शर्मनाक घटना हुई है। देश की छवि खराब करने की कोशि‍श की गई है। हर भारतवासी को इसकी निंदा करनी चाहिए। कांग्रेस के लोग देश की कीमत पर खिलवाड़ करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जहां 100 से ज़्यादा देशों के लोग शामिल हो रहे हैं, वे इस तरह की अफ़रा-तफ़री मचाकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।