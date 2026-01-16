Biodata Maker

भाजपा को 20 जनवरी को मिलेगा नया अध्यक्ष, अधिसूचना जारी

हमें फॉलो करें भाजपा अध्यक्ष का चुनाव 20 जनवरी को

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 (13:14 IST)
BJP president election will be held on January 20th: आखिरकार भाजपा को पूर्णकालिक अध्यक्ष मिलने की तारीख तय हो गई है। आगामी 20 जनवरी को भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी। केन्द्र में सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। नामांकन प्रक्रिया 19 जनवरी को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी।
 
उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्‍डा 2020 से भाजपा के अध्यक्ष हैं, जबकि पार्टी ने हाल ही में बिहार के विधायक नितिन नबीन को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया था। माना जा रहा है कि पार्टी नितिन को ही पूर्णकालिक अध्यक्ष बना सकती है। क्योंकि जेपी नड्‍डा को पार्टी ने पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाने से पहले कार्यवाहक अध्यक्ष ही बनाया था। हालांकि भाजपा की चौंकाने वाली आदत रही है। ऐसे में वह कोई भी नाम सामने ला सकती है। 
 

क्यों अध्यक्ष बन सकते हैं नितिन नबीन

यह भी कहा जा रहा है कि नितिन नबीन का निर्वा‍चन चयन निर्विरोध होने की पूरी संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके नाम के प्रस्तावक हो सकते हैं, जो पार्टी के भीतर उनके मजबूत समर्थन को दर्शाता है। नितिन बिहार की बांकीपुर सीट से विधायक हैं और लंबे समय से संगठन में सक्रिय रहे हैं। उनको भाजपा अध्यक्ष बनाने के पीछ कई कारण गिनाए जा रहे हैं। पहला, भाजपा अपनी टीम में युवा और नई पीढ़ी को आगे लाना चाहती है। दूसरा, उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी करीबी और भरोसेमंद माना जाता है। नितिन भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी भी रह चुके हैं। 
पहले ये नाम भी थे चर्चा में

यदि 46 वर्षीय नितिन नबीन के नाम पर मुहर लगती है तो वे भाजपा के इतिहास में अब तक के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। हालांकि फिलहाल भाजपा अध्यक्ष पद के लिए कोई अन्य नाम चर्चा में नहीं हैं, लेकिन नितिन को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए जाने से पहले कई नाम अध्यक्ष पद के दावेदार के रूप में उभरे थे। इनमें प्रमुख रूप से धर्मेन्द्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, भूपेन्द्र यादव, सुनील बंसल, विनोद तावड़े, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और डी. पुरंदेश्वरी के नाम शामिल हैं। इनके अलावा कुछ और नाम भी चर्चा में थे।   
Edited by: vrijendra Singh Jhala 

