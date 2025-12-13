Festival Posters

तिरुवनंतपुरम निकाय चुनाव में BJP ने ढहाया लेफ्ट का किला, कांग्रेस को भी लगा झटका, क्‍या थरूर पर लेगी एक्‍शन?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

तिरुवनंतपुरम (केरल) , शनिवार, 13 दिसंबर 2025 (18:15 IST)
Thiruvananthapuram municipal elections : भाजपा ने 4 दशकों तक लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) का किला रहे तिरुवनंतपुरम में निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल कर भगवा फहरा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के निकाय चुनाव में भाजपा और एनडीए के उम्मीदवारों को वोट देने के लिए राज्य का लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है और उन्हें बधाई भी दी है। इसके अलावा ये कांग्रेस के लिए भी एक झटके की तरह है क्योंकि तिरुवनंतपुरम की लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता शशि थरूर लगातार 4 बार सांसद निर्वाचित हुए हैं। इस चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद क्‍या अब कांग्रेस शशि थरूर के खिलाफ कोई एक्‍शन लेगी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के निकाय चुनाव में भाजपा और एनडीए के उम्मीदवारों को वोट देने के लिए राज्य का लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है और उन्हें बधाई भी दी। प्रधानमंत्री ने कहा, केरल अब UDF और LDF से ऊब चुका है। राज्य के लोग अब एनडीए को ही एकमात्र ऐसा विकल्प मानते हैं, जो सुशासन दे सकता है। लोगों को पूरा भरोसा है कि राज्य की विकास की आकांक्षाओं को सिर्फ हमारी पार्टी ही पूरा कर सकती है।
प्रधानमंत्री ने कहा, आज का दिन केरल में कई पीढ़ियों से जमीनी स्तर पर काम कर रहे उन कार्यकर्ताओं की मेहनत और संघर्ष को याद करने का है, जिनकी बदौलत आज यह नतीजा संभव हो सका है। केरल के 5 नगर निगम में से 4 कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने जीती हैं, जबकि एक-एक एलडीएफ और एनडीए के खाते में गई है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने केरल स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों को शानदार बताया। उन्होंने कहा कि यह जनादेश स्पष्ट है और राज्य की लोकतांत्रिक भावना साफ दिख रही है। वहीं तिरुवनंतपुरम में भाजपा के प्रदर्शन को उन्होंने ऐतिहासिक बताया।
थरूर ने कहा कि अलग-अलग लोकल बॉडीज़ में सच में शानदार जीत के लिए यूडीएफ को बहुत-बहुत बधाई! यह एक बहुत बड़ा समर्थन है और राज्य विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा संकेत है। उन्होंने कहा कि मैं तिरुवनंतपुरम में BJP के ऐतिहासिक प्रदर्शन को भी स्वीकार करना चाहता हूं और शहर के कॉर्पोरेशन में उनकी महत्वपूर्ण जीत पर बधाई देता हूं।
