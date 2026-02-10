rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






लोकसभा विवाद बढ़ा: BJP महिला सांसदों ने स्पीकर से की सख्त कार्रवाई की मांग

Advertiesment
हमें फॉलो करें bjp MP writes letter to loksabha speaker om birla

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 10 फ़रवरी 2026 (11:18 IST)
Parliament News in hindi : लोकसभा में 4 फरवरी की घटना को लेकर BJP की महिला सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि विपक्षी सांसदों ने सदन की मर्यादा भंग की और प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंचकर विरोध दर्ज किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी वीडियो जारी कर घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी।

महिला सांसदों ने पत्र में कहा कि विपक्ष की महिला सांसदों ने सदन की मर्यादा और गरिमा को तार तार किया। पीएम की कुर्सी घेरने वाली सांसदों पर कार्रवाई हो। ALSO READ: नरवणे की किताब अभी रिलीज नहीं: पेंगुइन का बड़ा खुलासा, संसद में दिखाने पर उठा विवाद
 
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने BJP की महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने वाले विपक्षी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने पर कहा कि बीजेपी और NDA के सांसद बहुत गुस्से में हैं क्योंकि कांग्रेस सांसद ने टेबल पर चढ़ने के बाद जो हरकते की हैं और कांग्रेस की महिला सांसदों ने इस पर कोषागार पीठ में आकर, जहां हम लोग बैठते हैं पीएम मोदी के सीट को पार करके दूसरे पंक्ति तक चले गईं तो बीजेपी की महिला सांसद आगे आईं।
 
उन्होंने कहा कि कांग्रेस का व्यवहार सही नहीं है लेकिन हमें संयम से काम करना चाहिए फिजिकल हमला नहीं करना है...हम संसदीय परंपरा को मानते हैं और हम मानते हैं कि सदन अच्छी तरह से चले।
रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस को सदन के नियम से कोई लेना देना नहीं है और वे कह रहे हैं कि पीएम मोदी को उनकी सांसदों ने डरा दिया। ये कोई बात होती है ये शर्मनाक बात है। बीजेपी महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को शिकायत दी है अब देखते हैं स्पीकर क्या कार्रवाई करते हैं।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LIVE: राहुल गांधी बोले, मुझे पूर्व सेना प्रमुख पर भरोसा, लोकसभा स्थगित

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels