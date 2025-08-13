कुत्तों पर कोर्ट के फैसले से गुस्‍से में बॉलीवुड, भूमि पेडनेकर से लेकर जान्‍हवी कपूर ने सोशल मीडिया में लिखी भावुक पोस्‍ट

दिल्‍ली में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुत्‍तों को सड़कों से हटाने के निर्देश के बाद पूरे देश में कुत्‍तों के सपोर्ट में लोग सामने आ रहे हैं। फैसले को लेकर आम लोगों से लेकर सेलिब्रेटी तक में नाराजगी है। इस फैसले पर बॉलीवुड सितारों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। भूमि पेडनेकर से लेकर जान्हवी कपूर और वरुण धवन तक ने इस फैसले पर अपनी आपत्ति जताई है।





क्‍या कहा भूमि ने : भूमि ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर अपने डॉग की तस्वीरें और वीडियोज शेयर की हैं। कम लोग जानते हैं होंगे कि भूमि का ये डॉग उन्हें एक बेहद बुरी कंडीशन में मिला था। इस डॉग को बुरी तरह से पीटा गया था। एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा— मेरे ब्रूनो बाबा हमारे जीवन में तब आए जब वे सिर्फ चार महीने के थे। जब @yodamumbai की शानदार टीम ने उन्हें ढूंढ़ा, तो वे बुरी तरह घायल और जख्मी थे। जबड़ा उखड़ गया था, पूंछ जल गई थी। फिर भी उनका हौसला एक योद्धा जैसा था।





भूमि ने कोर्ट के फैसले पर जताई आपत्ति : एक्ट्रेस ने पोस्ट में आगे लिखा, यह सब उन नन्हे-मुन्नों ने किया था जिन्हें एक मासूम को सताने में मज़ा आता था। उनकी कोई गलती नहीं… यह हमारी गलती है, क्योंकि हम अपने अंदर सहानुभूति, सह-अस्तित्व और दया का भाव नहीं जगा पाए। ब्रूनो एक बुद्धिमान आत्मा है। वह बुद्धिमान, दयालु, चंचल, पालन-पोषण करने वाला, सुरक्षात्मक और साथ ही सौम्य भी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले को सुनकर, जिसमें दिल्ली में 3,00,000 कुत्तों को उठाकर शेल्टर में रखने की अनुमति दी गई है, मैं ब्रूनो के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही हूं… और उन सभी भारतीयों के बारे में भी, जिन्होंने उन सड़कों के अलावा कुछ नहीं जाना है, जिन्हें वे अपना घर कहते हैं।





“दशकों से, गली के कुत्तों को खाना खिलाने वाले उनके हिमायती रहे हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, उनके ज़ख्मों की देखभाल करते हैं, उनकी नसबंदी करवाते हैं और अपनी जेब से उनका टीकाकरण करवाते हैं। उनके अस्तित्व को अपराधी बनाने या उनकी देखभाल करने वालों को सज़ा देने के बजाय, मुझे उम्मीद है कि हम और मज़बूत सुधार और व्यवस्थाएं बनाएंगे –





क्‍या कहा जान्हवी और वरुण ने : भूमि के अलावा बॉलीवुड के और भी स्टार्स ने इस फैसले पर अपनी आपत्ति जाहिर की है। जान्हवी कपूर ने कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें लिखा था कि वे इसे खतरा मानते हैं और हम दिल की धड़कन मानते हैं। वरुण धवन ने भी जान्हवी वाले सेम पोस्ट को अपनी इंस्टा स्टोरी में शेयर किया था। जॉन अब्रहाम ने कोर्ट के फैसले पर मुख्य न्यायधीश बीआर गवई को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि दिल्ली के कुत्ते अवारा नहीं, बल्कि सामुदायिक कुत्ते हैं। जिन्हें काफी लोग सम्मान और प्यार देते हैं। ये इस क्षेत्र में लंबे समय से लोगों के पड़ोसी के तौर पर रह रहे हैं।

रिपोर्ट : नवीन रांगियाल