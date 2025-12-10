Hanuman Chalisa

दिल्ली के स्कूलों को फिर मिली बम की धमकी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 10 दिसंबर 2025 (14:32 IST)
Delhi School Bomb Threat : दिल्ली में एक बार फिर बुधवार को कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। स्कूलों ने तुरंत पैरेंट्स को एक नोटिस जारी किया कि वे सावधानी के तौर पर अपने बच्चों को ले जाएं। धमकी की सूचना पर पुलिस, दमकल और एजेंसियां समेत कई टीमें मौके पहुंचीं और जांच शुरू कर दी। 
 
लक्ष्मी नगर स्थित लवली पब्लिक स्कूल को फोन कॉल पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी के बाद स्कूल की छु्‍ट्टी घोषित कर दी गई और इमारत को खाली कराया गया।
 
इंडियन स्कूल की तरफ से जारी नोटिस में लिखा गया, 'प्रिय माता-पिता, स्कूल को ई-मेल से बम की धमकी मिली है। सावधानी के तौर पर, स्कूल से बच्चों को भेजा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया नीचे दिए गए शेड्यूल के हिसाब से आकर अपने बच्चे को ले जाएं। नर्सरी से क्लास 2 : सुबह 9:30 बजे, क्लास 3 से 5: सुबह 9:45 बजे, क्लास 6 से 8: सुबह 9:55 बजे, क्लास 9 और उससे ऊपर: सुबह 10:15 बजे।'
 
नई दिल्ली के एह्लकॉन इंटरनेशनल स्कूल को भी बम की धमकी मिली। स्कूल ने भी पैरेंट्स को ऐसा ही नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें स्टूडेंट्स को सुरक्षित और समय पर पिकअप के लिए वैन ड्राइवरों से कोऑर्डिनेट करने की सलाह दी गई।
 
गौरतलब है कि दिल्ली के स्कूलों के इससे पहले भी कई बार बम की धमकी मिली है। हालांकि हर बार जांच के बाद यह धमकी फर्जी पाई गई। पुलिस अभी भी धमकी देने वाले को तलाश रही है।
