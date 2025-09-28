Biodata Maker

दिल्ली के 2 स्कूलों में बम की धमकी से दहशत

Bomb threats in 2 schools in Delhi

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 28 सितम्बर 2025 (18:24 IST)
Bomb threats against schools : राष्ट्रीय राजधानी में दो स्कूलों को रविवार सुबह बम की धमकी वाले ईमेल मिले, जो जांच में झूठी साबित हुई। ये स्कूल द्वारका स्थित सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल और कुतुब मीनार के पास स्थित सर्वोदय विद्यालय हैं। पुलिस दल, अग्निशमन कर्मी और बम निरोधक इकाइयों को संबद्ध स्कूलों में तलाशी अभियान चलाने के लिए तुरंत तैनात किया गया। हालांकि कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। 
 
दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये स्कूल द्वारका स्थित सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल और कुतुब मीनार के पास स्थित सर्वोदय विद्यालय हैं।
ALSO READ: दिल्ली के स्कूलों को फिर बम की धमकी, जांच में जुटी पुलिस
अधिकारी ने कहा, पुलिस दल, अग्निशमन कर्मी और बम निरोधक इकाइयों को संबद्ध स्कूलों में तलाशी अभियान चलाने के लिए तुरंत तैनात किया गया। हालांकि कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। (इनपुट एजेंसी)
Edited By : Chetan Gour 

