दिल्ली के 2 स्कूलों में बम की धमकी से दहशत

Bomb threats against schools : राष्ट्रीय राजधानी में दो स्कूलों को रविवार सुबह बम की धमकी वाले ईमेल मिले, जो जांच में झूठी साबित हुई। ये स्कूल द्वारका स्थित सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल और कुतुब मीनार के पास स्थित सर्वोदय विद्यालय हैं। पुलिस दल, अग्निशमन कर्मी और बम निरोधक इकाइयों को संबद्ध स्कूलों में तलाशी अभियान चलाने के लिए तुरंत तैनात किया गया। हालांकि कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।

दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये स्कूल द्वारका स्थित सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल और कुतुब मीनार के पास स्थित सर्वोदय विद्यालय हैं।

अधिकारी ने कहा, पुलिस दल, अग्निशमन कर्मी और बम निरोधक इकाइयों को संबद्ध स्कूलों में तलाशी अभियान चलाने के लिए तुरंत तैनात किया गया। हालांकि कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। (इनपुट एजेंसी)

