Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






अल फलाह यूनिवर्सिटी में मिली संदिग्ध ब्रेजा कार, क्या है दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन?

Advertiesment
हमें फॉलो करें brezza car

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

फरीदाबाद , गुरुवार, 13 नवंबर 2025 (15:53 IST)
Delhi Blast news in hindi : दिल्ली में सोमवार को आई20 कार में हुए बम धमाके में गुरुवार को मृतकों की संख्‍या बढ़कर 13 हो गई। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में एक सिल्वर कलर की संदिग्ध ब्रेजा कार की बरामद की है। सुरक्षा एजेंसियों ने इससे पहले लाल रंग की इकोस्पोर्ट कार भी जब्त की थी।
 
इस कार का कनेक्शन भी उमर मोहम्मद के आतंकी माड्यूल से मिला है। कई मीडिया खबरों में कहा गया है कि पुलिस को शक है कि इस कार का इस्तेमाल रेकी या फरार होने के लिए किया गया था। बताया जा रहा है कि कार बम धमाके की इस पूरी साजिश में तीनों गाड़ियों का इस्तेमाल अलग-अलग चरणों में किया गया था। ALSO READ: Delhi Blast : अल फलाह यूनिवर्सिटी को कारण बताओ नोटिस, NAAC ने लगाए गंभीर आरोप
 
गुरुवार को सुरक्षाबलों ने फरीदाबाद में लाल रंग की इको स्पोर्ट कार बरामद की थी। इसका संबंध भी आई20 कार धमाके में मारे गए डॉक्टर उमर मोहम्मद से बताया जा रहा है। उमर भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। पुलिस ने इस यूनिवर्सिटी से जुड़ी डॉक्टर शाहीन समेत डॉक्टरों को भी हिरासत में लिया है।
 
अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ब्रेजा कार की बरामदगी ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। युनिवर्सिटी के चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। ALSO READ: क्या है कोडनेम 'उकासा' का अर्थ, तुर्किए से जुड़े दिल्ली ब्लास्ट के तार
 
गौरतलब है कि दिल्ली धमाके में अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टरों के नाम आने के बाद से यूनिवर्सिटी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। यह संस्था यह अपनी स्थापना और फंडिंग के सोर्सेस को लेकर गहन जांच के घेरे में है। NAAC ने फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी को उसकी वेबसाइट पर झूठी मान्यता दिखाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी हासिल करना नहीं : धामी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels