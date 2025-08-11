janma asthmi

BSF ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को गोली मारी, कठुआ से कर रहा था सीमा पार

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

जम्मू , सोमवार, 11 अगस्त 2025 (22:05 IST)
जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में सोमवार को अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने की कोशिश कर रहा एक पाकिस्तानी घुसपैठिया सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों की गोली से मारा गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बीएसएफ ने कहा कि वह इस घटना को लेकर अपने पाकिस्तानी समकक्ष के सामने विरोध दर्ज करा रहा है।
 
अधिकारियों ने बताया कि शाम करीब चार बजे हीरानगर सेक्टर में चंदवान और कोठे सीमा चौकियों के बीच सतर्क बीएसएफ के जवानों को घुसपैठ की कोशिश करते कुछ लोग नजर आए, जिसके बाद उन्हें ललकारा गया और रुकने के लिए कहा गया।
उन्होंने कहा कि घुसपैठियों ने बार-बार चेतावनी देने के बाद भी उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण अग्रिम चौकियों पर तैनात बीएसएफ कर्मियों को गोली चलानी पड़ी जिससे एक घुसपैठिया घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि घायल घुसपैठिये को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया।
 
उन्होंने कहा कि बाद में घायल घुसपैठिये को विशेष उपचार के लिए विजयपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), विजयपुर रेफर किया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। अधिकारियों ने कहा कि उसकी पहचान और घुसपैठ करने के उसके असफल प्रयास के पीछे का मकसद जांच के बाद सामने आएगा। उन्होंने कहा कि शव पाकिस्तान को सौंपा जा सकता है।

