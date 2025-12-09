रोमियो लेन रेस्टोरेंट के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस

गोवा के मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार इंटरपोल ने सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। मीडिया खबरों के मुताबिक नाइट क्लब में अग्निकांड की भीषण घटना के बाद देश छोड़कर भागने वाले लूथरा ब्रदर्स का गोवा के वागाटोर इलाके में मौजूद रोमियो लेन रेस्टोरेंट तोड़ा गया। गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा ही इसके मालिक हैं। उनके रोमियो लेन के पास स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में 7 दिसंबर को आग लगी थी। इसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी।