रोमियो लेन रेस्टोरेंट के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस

, मंगलवार, 9 दिसंबर 2025 (19:48 IST)
गोवा के नाइट क्लब में भीषण अग्निकांड के बाद राज्य सरकार एक्शन मोड में आ गई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुलडोजर एक्शन शुरू किया है। सीएमओ से हरी झंडी मिलने के बाद 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब के मालिकों की एक दूसरी प्रॉपर्टी को बुलडोजर से तोड़ा गया।
सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा शनिवार आधी रात के आसपास अरपोरा स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइट क्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत के कुछ ही घंटों बाद थाईलैंड फरार हो गए थे। दोनों इंडिगो की फ्लाइट से फुकेट गए थे। नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। लूथरा ब्रदर्स की प्रॉपर्टी पर एक्शन का आदेश गोवा सरकार ने दिया था।

गोवा के मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार इंटरपोल ने सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। मीडिया खबरों के मुताबिक नाइट क्लब में अग्निकांड की भीषण घटना के बाद देश छोड़कर भागने वाले लूथरा ब्रदर्स का गोवा के वागाटोर इलाके में मौजूद रोमियो लेन रेस्टोरेंट तोड़ा गया। गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा ही इसके मालिक हैं। उनके रोमियो लेन के पास स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में 7 दिसंबर को आग लगी थी। इसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी।
बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई को बीच पर मौजूद लोगों ने अपनी आंखों से देखा। गोवा के नाइट क्लब में अग्निकांड की घटना ऐसे समय पर हुई है। जब देशी और विदेशी बड़ी संख्या में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए गोवा का रुख करते हैं। एक अन्य बड़े अपडेट में अरपोरा आग मामले के चार आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेने के लिए अंजुना पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। Edited by : Sudhir Sharma

