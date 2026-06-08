Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






जयपुर में चार मंजिला नूरानी मस्जिद पर चला बुलडोजर, धारा 163 लागू, जयपुर में 24 घंटों के लिए इंटरनेट बंद

Advertiesment
Noorani Mosque
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Mon, 08 Jun 2026 (10:12 IST) Updated Date: Mon, 08 Jun 2026 (10:14 IST)
google-news
जयपुर के मालवीय नगर स्थित चार मंजिला नूरानी मस्जिद को आज सरकारी बुलडोजरों के जरिए जमींदोज किया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन सुबह करीब सात बजे शुरू हुआ है। इस दौरान पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील है। मस्जिद के साथ ही चार अन्य धार्मिक स्थलों को गिराए जाने की कार्रवाई के मद्देनजर जयपुर शहर में आधी रात से ही इंटरनेट सेवाओं को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है।

इसके साथ ही पूरे शहर में बीएनएस की धारा 163 भी लागू कर दी गई है। नूरानी मस्जिद में कल रात ईशा की नमाज के बाद ताला बंद कर दिया गया था। आज सुबह कार्रवाई के दौरान मस्जिद से जुड़ा कोई भी शख्स वहां मौजूद नहीं था। मस्जिद कमेटी के साथ ही कांग्रेस के दो विधायकों ने बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल उठाए हैं और इसे गलत करार दिया है। कहा गया है कि यह कार्रवाई मनमाने तरीके से की जा रही है।

मस्जिद बचाने को लेकर कल शाम मुस्लिम मुसाफिर खाने में सामूहिक तौर पर दुआ का आयोजन भी किया गया था। नूरानी मस्जिद 45 साल पहले 1981 में तामील कराई गई थी। सड़क चौड़ीकरण की वजह से यहां आस-पास के अन्य निर्माणों को पहले ही तोड़ दिया गया था। आज नूरानी मस्जिद के साथ ही एक मजार, एक सत्संग भवन और दो छोटे मंदिरों पर भी बुलडोजर चलाया जाना है।

बुलडोजर एक्शन के मद्देनजर करीब आधा किलोमीटर एरिया को बैरिकेड कर दिया गया है। आधी रात से ही यहां किसी के आने-जाने पर अघोषित तौर पर रोक लगा दी गई है। मीडिया को भी करीब 300 मीटर पहले बैरिकेडिंग लगाकर एक जगह रोक दिया गया है। बुलडोजर कार्रवाई शाम तक चलने की उम्मीद है। हालांकि अभी तक की कार्रवाई शांतिपूर्वक तरीके से चल रही है। बुलडोजर एक्शन के चलते कल शहर में कई जगहों पर सुरक्षाबलों का फ्लैग मार्च भी कराया गया था।
Edited By: Naveen R Rangiyal

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

यूपी में कॉन्ट्रैक्ट किलर भानु प्रताप सिंह का एनकाउंटर, 40 से ज्यादा मुकदमे थे दर्ज

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels