अजित पवार के प्लेन क्रैश का CCTV footage सामने आया, कैसे हुआ हादसा?

सीसीटीवी फुटेज हादसे वाली जगह से कुछ दूर पर एक सड़क किनारे लगे कैमरे की है। इसके अनुसार, हादसा सुबह 8 बजकर 46 मिनट पर हुआ। विमान में लगी आग पर 1 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया गया।

सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि विमान के दुर्घटनाग्रस्त होते ही एक बड़ा धमाका हुआ और विमान में आग लग गई। हादसे के बाद चारों तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दिया। विस्फोट के बाद आग और धुंआ दिखाई देता है। हादसा इतना भयानक था कि प्लेन दो हिस्सों में टूटकर बिखर गया और सबकुछ पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। धमाके की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी।

AAIB ने शुरू की हादसे की जांच बारामती में विमान ने क्रैश लैंडिंग की या कोई तकनीकी खराबी चलते ये हादसा हुआ। एविएशन मिनिस्ट्री के चार अधिकारी VSR वेंचर्स के दिल्ली ऑफिस पहुंचे। ये सभी अधिकारी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के हैं। विमान हादसे की जांच जारी। इस बीच विमान के मालिक वीके सिंह ने कहा- प्लेन बिल्कुल सही हालत में था और पायलट बहुत अनुभवी थे।

