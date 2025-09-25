Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






CDS जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल बढ़ा, माने जाते हैं चीन मामलों के एक्‍सपर्ट

भारत सरकार ने सीडीएस जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल मई 2026 तक बढ़ा दिया है। वह सितंबर 2022 से इस पद पर हैं। जानें उनके सैन्य करियर के बारे में।

Advertiesment
हमें फॉलो करें cds anil chauhan

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 25 सितम्बर 2025 (11:16 IST)
CDS Anil Chauhan news in Hindi : प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल अगले साल मई तक बढ़ा दिया गया है। शीर्ष सैन्य अधिकारी के रूप में जनरल चौहान का वर्तमान कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त होने वाला था। वे चीन मामलों के एक्सपर्ट माने जाते हैं।
 
रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने जनरल चौहान के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में सेवा विस्तार को मंजूरी प्रदान की है जो अगले वर्ष 30 मई तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो जारी रहेगा। वह 30 सितंबर, 2022 से प्रमुख रक्षा अध्यक्ष के पद पर तैनात हैं।
 
कौन हैं अनिल चौहान : अनिल चौहान का 18 मई 1961 को जन्म हुआ था। उन्‍हें 1981 में भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल्स में कमीशन दिया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान ने सेना में करीब 40 वर्ष के करियर के दौरान विभिन्न कमान, स्टाफ और महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर कार्य किया है।
 
उन्हें विशेष रूप से जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर में आतंकवाद तथा उग्रवादरोधी अभियानों का अच्छा खासा अनुभव है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के छात्र रहे लेफ्टिनेंट जनरल चौहान को वर्ष 2019 में पूर्वी कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया था। मई 2021 में सेवानिवृत्त होने तक उन्होंने इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया।
 
लेफ्टिनेंट जनरल चौहान को उल्लेखनीय एवं विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। जब बालाकोट स्‍ट्राइक हुई तब लेफ्टिनेंट जनरल चौहान डीजीएमओ थे। इस ऑपरेशन में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ठिकाने ध्वस्त किए गए थे। वे कई कमांड की बागडोर हाथ में रख चुके हैं।
 
अनिल चौहान 31 मई 2021 को भारतीय सेना से रिटायर हुए थे। सेना से रिटायर होने के बाद भी उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में योगदान देना जारी रखा। उनकी नियुक्ति पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के स्थान पर की गई है। 
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

रेल लॉन्चर से अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण, 2,000 किलोमीटर तक कर सकती है मार

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels