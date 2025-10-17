list of ministers of Gujarat: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेल (Bhupendra Bhai Patel) ने नवगठित मंत्रिमंडल सहयोगियों को विभागों का बंटवारा कर दिया है। पटेल के पास सामान्य प्रशासन, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण और अन्य विभाग रहेंगे, जबकि डिप्टी सीएम हर्ष संघवी को गृह मंत्रालय के अलावा पुलिस आवास, जेल, सीमा सुरक्षा, ग्राम रक्षक दल, नागरिक सुरक्षा, मद्य निषेध, उत्पाद शुल्क, परिवहन, विधि एवं न्याय तथा खेल एवं युवा सेवाएं जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए हैं।
इसके अलावा मंत्री कनुभाई मोहनलाल देसाई को वित्त, शहरी विकास एवं शहरी आवास मंत्रालय दिए गए हैं। ऋषिकेश गणेशभाई पटेल को ऊर्जा एवं पेट्रोरसायन, पंचायत एवं ग्रामीण आवास, विधायी एवं संसदीय कार्य, रीवाबा रवींद्रसिंह जडेजा को प्राथमिक, माध्यमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा विभाग दिए गए हैं। जितेंद्रभाई सवजीभाई वाघाणी को कृषि और किसान कल्याण, सहकारिता, मत्स्य पालन, पशुपालन और गो-प्रजनन विभाग दिए गए हैं। कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया को श्रम, कौशल विकास और रोजगार, ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
नरेशभाई मगनभाई पटेल को आदिवासी विकास, खादी ग्रामोद्योग और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय, अर्जुनभाई देवाभाई मोढवाडिय को वन और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉ. प्रद्युमन गुणाभाई वाजा को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा, उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्रालय दिया गया है, जबकि रमणभाई भीखाभाई सोलंकी को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले का प्रभार सौंपा गया है।
इन्हें मिली राज्यमंत्री की जिम्मेदारी
ईश्वरसिंह ठाकोरभाई पटेल : जल संसाधन, जल आपूर्ति (स्वतंत्र प्रभार)
प्रफुल्ल छगनभाई पंसेरिया : स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार)
डॉ. मनीषा राजीवभाई वकील : महिला एवं बाल विकास (स्वतंत्र प्रभार), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (राज्य मंत्री)
परसोत्तमभाई ओधवजीभाई सोलंकी : मत्स्य पालन, कांतिलाल शिवियाल अमृतवा श्रम, कौशल विकास और रोजगार
रमेशभाई भूराभाई कटारा : कृषि और किसान कल्याण, सहकारिता, पशुचालन और गाय प्रजनन
दर्शनबेन मुकेशभाई वाघेला : शहरी विकास और शहरी आवास
कौशिकभाई कांतिभाई वेकारिया : कानून और न्याय, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स, विधायी और संसदीय मामले
प्रवीणकुमार गोरधनभाई : वन और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, परिवहन
डॉ. जयरामभाई चेमाभाई गामित : खेल और युवा सेवाएं, सांस्कृतिक गतिविधियां, स्वैच्छिक संगठनों का समन्वय, उद्योग, नमक उद्योग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, मुद्रण और स्टेशनरी, पर्यटन और तीर्थयात्रा विकास, नागरिक उड्डयन
त्रिकमभाई बिजलभाई चांगा : उच्च और तकनीकी शिक्षा, कमलेशभाई रमेशभाई पटेल को वित्त, पुलिस आवास, जेल, सीमा सुरक्षा, गृह रक्षक दल, ग्राम रक्षक दल, नागरिक सुरक्षा
संजयसिंह विजयसिंह महिडा : राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पंचायत एवं ग्रामीण आवास, ग्रामीण विकास
पुनमचंद धनाभाई बरंडा : जनजातीय विकास, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले
स्वरूपजी दर्दरजी ठाकोर : खादी, कुटीर उद्योग और ग्रामीण उद्योग
उल्लेखनीय है कि 16 अक्टूबर को भूपेन्द्र पटेल कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन किया गया। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने नए मंत्रियों के साथ-साथ उन नेताओं को भी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।