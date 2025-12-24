rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






उद्धव-राज के गठबंधन पर सामने आया BJP का रिएक्‍शन, जानिए क्‍या बोले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Advertiesment
हमें फॉलो करें Chief Minister Devendra Fadnavis

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , बुधवार, 24 दिसंबर 2025 (17:50 IST)
Chief Minister Devendra Fadnavis News : महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ गई है। महाराष्ट्र में जनवरी 2026 में होने वाले नगर निगम चुनावों के लिए उद्धव और राज ठाकरे एकसाथ आ रहे हैं। 20 साल बाद दोनों भाइयों ने एक-दूसरे से हाथ मिला लिया है। उद्धव और राज ठाकरे ने आज शिवसेना-मनसे गठबंधन का ऐलान किया। इससे पहले 2006 में दोनों बाला साहेब ठाकरे की रैली में साथ दिखे थे। ठाकरे बंधुओं के हाथ मिलाने पर भाजपा की ओर से भी रिएक्शन सामने आया है। आइए जानते हैं इस गठबंधन को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा...

खबरों के अनुसार, ठाकरे बंधुओं के हाथ मिलाने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। फडणवीस ने तंज कसते हुए कहा कि दोनों का साथ आना खुशी की बात हो सकती है, लेकिन इससे कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव होने वाला नहीं है। फडणवीस ने कटाक्ष करते हुए कहा कि इस गठबंधन को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे कोई अंतरराष्ट्रीय युद्ध खत्म हो गया हो।
ALSO READ: देवेंद्र फडणवीस-एकनाथ शिंदे पहुंचे हेडगेवार स्मृति मंदिर, अजित पवार ने बनाई दूरी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव और राज ठाकरे के गठबंधन को अस्तित्व बचाने की कोशिश करार दिया। उनके अनुसार, जिन दलों ने बार-बार अपना रुख बदला, तुष्टिकरण की राजनीति अपनाई और जनता का भरोसा खो दिया, वही अब साथ आए हैं। 
 
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कटाक्ष करते हुए कहा, शिवसेना यूबीटी और मनसे के गठबंधन को ऐसे प्रचारित किया जा रहा है, जैसे रूस और यूक्रेन साथ आ गए हों और जेलेंस्की और पुतिन बातचीत कर रहे हों। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने उद्धव और राज ठाकरे के गठबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर इन लोगों के पास असल में इतनी ताकत है तो वे हालिया निकाय चुनाव में बुरी तरह से क्यों हारे?
ALSO READ: 20 साल बाद उद्धव-राज ठाकरे ने मिलाया हाथ, शिवसेना-मनसे का हुआ गठबंधन, साथ लड़ेंगे BMC चुनाव
गौरतलब है कि महाराष्ट्र में जनवरी 2026 में होने वाले नगर निगम चुनावों के लिए उद्धव और राज ठाकरे एकसाथ आ रहे हैं। 20 साल बाद दोनों भाइयों ने एक-दूसरे से हाथ मिला लिया है। उद्धव और राज ठाकरे ने आज शिवसेना-मनसे गठबंधन का ऐलान किया। इससे पहले दोनों नेता शिवाजी पार्क स्थित बालासाहेब ठाकरे के स्मारक पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। इससे पहले 2006 में दोनों बाला साहेब ठाकरे की रैली में साथ दिखे थे।
ALSO READ: महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस को राहत, हाईकोर्ट ने खारिज की यह याचिका
मुंबई की बीएमसी में पिछले कई दशक से शिवसेना का मेयर ही बैठा है। ऐसे में बीएमसी चुनाव 2026 में उद्धव ठाकरे की प्रतिष्ठा दांव पर है। महाराष्ट्र की राजनीति में बीएमसी का चुनाव काफी अहम माना जाता है। उद्धव ठाकरे ने बिना नाम लिए दिल्ली का जिक्र करके भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से मुंबई को तोड़ने की कोशिश हो रही है।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

यूनुस सरकार का होगा शेख हसीना जैसा हश्र, हादी के भाई ने दी चेतावनी, बांग्लादेश में हालात बेकाबू

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels