'होमबाउंड' का ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन प्रदेश के लिए गौरव का क्षण : मोहन यादव

Chief Minister Dr. Mohan Yadav's statement regarding feature film Homebound
भोपाल , शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025 (22:37 IST)
  • भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में की गई फिल्म ‘होमबाउंड’ की पूरी शूटिंग
  • प्रमुख ग्लोबल शूटिंग हब के रूप में स्थापित हो रहा मध्य प्रदेश
  • वर्ष 2024 में फिल्म लापता लेडीज पहुंची थी ऑस्कर में
मध्य प्रदेश ने एक बार फिर अंतरराष्‍ट्रीय सिनेमा के मंच पर अपनी मजबूत पहचान दर्ज कराई है। वैश्विक स्तर पर सराही गई फिल्म 'लापता लेडीज' के बाद, अब राज्य में शूट हुई फीचर फिल्म 'होमबाउंड' को 98वें अकादमी अवॉर्ड्स (ऑस्कर 2026) की बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चयनित किया गया है। गत वर्ष फिल्म लापता लेडीज को भी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर फिल्म की पूरी टीम को बधाई दी है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारे प्रदेश में शूट हुई फिल्म होमबाउंड को ऑस्कर के लिए चुना गया है। यह न केवल फिल्म जगत के लिए, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक अभूतपूर्व गौरव का क्षण है। मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2025 ने सिंगल विंडो सिस्टम, पारदर्शी प्रक्रिया और अनुमतियों को कम एवं सरल कर फिल्मांकन को आसान बनाया है। साथ ही आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराए हैं।
होमबाउंड का मध्य प्रदेश में फिल्माया जाना और उसका अंतरराष्‍ट्रीय स्तर पर सम्मानित होना इस बात का प्रमाण है कि मध्य प्रदेश तेजी से एक प्रमुख ग्लोबल शूटिंग हब के रूप में स्थापित हो रहा है। यह सफलता हमारे प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और कला के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाती है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश के उन सभी युवा फिल्म निर्माताओं के लिए प्रेरणा बनेगी जो अपने सपनों को पंख देना चाहते हैं। फिल्म होमबाउंड का चयन भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है, जो मध्य प्रदेश की कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विश्वास जताया कि होमबाउंड ऑस्कर में भी शानदार सफलता हासिल करेगी और भारत के साथ मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेगी।

भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में की गई फिल्म ‘होमबाउंड’ की पूरी शूटिंग
वर्ष 2024 में फिल्म ‘होमबाउंड’ का बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश के भोपाल और आसपास के क्षेत्र में प्राकृतिक, सांस्कृतिक और शहरी परिवेश में शूट किया गया है। फिल्म की अंतरराष्‍ट्रीय स्तर पर प्रशंसा राज्य की फिल्म अनुकूल नीतियों और फिल्म की कहानी के अनुसार उपयुक्त लोकेशनों की सफलता का प्रमाण है। गौरतलब है कि होमबाउंड फिल्म धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी है।
मध्य प्रदेश में शूट होने वाली यह उनकी पांचवीं फिल्म है। फिल्म के निर्माता करण जौहर हैं। निर्देशक नीरज घेवान हैं, इससे पहले उनके निर्देशन में बनी 'मसान' फिल्म को भी दर्शकों ने खूब सराहा था। होमबाउंड में कलाकार ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जान्हवी कपूर मुख्य भूमिका में हैं।

नई टूरिज्म पॉलिसी ने फिल्मांकन किया आसान
मध्य प्रदेश की नई फिल्म टूरिज्म पॉलिसी ने निर्माता–निर्देशकों का काम आसान किया है। सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान हुई है, वहीं सब्सिडी से निर्माता–निर्देशकों को प्रोत्साहन मिला है। मध्य प्रदेश की फिल्म टूरिज्म पॉलिसी के बाद प्रदेश में 350 से अधिक फिल्में और वेबसीरीज शूट हो चुकी हैं।

अब तक 12 हिंदी फिल्मों, 1 तेलुगु फिल्म और 6 वेब सीरीज को 24 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय अनुदान दिया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को 'मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट' के अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया है।
Edited By : Chetan Gour

