घुसपैठियों को राहुल गांधी के घर क्यों नहीं भेज देते, असम के मुख्यमंत्री हिमंत ने क्‍यों दिया यह बयान

गुवाहाटी , रविवार, 10 अगस्त 2025 (00:38 IST)
Himanta Biswa Sharma News : असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शनिवार को कांग्रेस पर घुसपैठियों को नई पहचान देने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि अगर पार्टी को घुसपैठियों से इतना ही लगाव है, तो उन्हें राहुल गांधी के घर क्यों नहीं भेज देती? शर्मा ने दावा किया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई ने हाल ही में घुसपैठियों को ‘ना असमिया’ (नया असमिया) कहा था। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शर्मा ने कहा, अगर उन्होंने ऐसा कहा है, तो उन्हें अपने घर में उन्हें जगह देनी चाहिए, क्योंकि हमारे घर में उनके लिए कोई जगह नहीं है।
 
उन्होंने एक कार्यक्रम से इतर कहा कि मूल असमियों के लिए पर्याप्त संसाधन या जगह नहीं है, तो नए असमियों को कैसे समायोजित किया जा सकता है। शर्मा ने कहा, न तो जमीन है, न जगह, न घर। हम असमियों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं दे सकते। ऐसे में हम इन तथाकथित नए असमियों को ये सुविधाएं कैसे दे सकते हैं?
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर गोगोई को इनकी इतनी चिंता है, तो उन्हें इन लोगों को राहुल गांधी के घर भेज देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बेदखली अभियान जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, बेदखली अभियान जारी रहेगा। अगले साल विधानसभा चुनाव के बाद, भाजपा सत्ता में वापस आएगी और तब भी बेदखली जारी रहेगी।
इस बीच, शर्मा ने कहा कि नवंबर में 10,000 से ज्यादा कलाकार बिहू और झुमुइर की तर्ज पर बोडो लोक नृत्य ‘बागुरुम्बा’ प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, बिहू और झुमुइर की अपार सफलता के बाद, अब बागुरुम्बा के मुख्य आकर्षण बनने का समय आ गया है। नवंबर में 10,000 से अधिक कलाकार इस नृत्य को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करेंगे और हमारे बोडो समुदाय की विरासत को और निखारेंगे। (भाषा)
