Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन पर क्‍यों भड़कीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

Advertiesment
हमें फॉलो करें Chief Minister Rekha Gupta

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 7 दिसंबर 2025 (22:43 IST)
Chief Minister Rekha Gupta News : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन करने वालों पर नाराजगी जताई। उन्‍होंने प्रदर्शनकारियों की आलोचना करते हुए सवाल कि पिछली सरकारों के दौरान ऐसे लोग कहां थे, ज‍ब वायु प्रदूषण लगातार समस्या बना हुआ था। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि ये 27 साल पुरानी समस्या है, ऐसे में इसे कम से कम 27 महीने तो लगेंगे।

खबरों के अनुसार, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन करने वालों पर नाराजगी जताई। उन्‍होंने प्रदर्शनकारियों की आलोचना करते हुए सवाल कि पिछली सरकारों के दौरान ऐसे लोग कहां थे, ज‍ब वायु प्रदूषण लगातार समस्या बना हुआ था।
ALSO READ: दिल्‍ली में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक, कई इलाकों में फिर बिगड़ा AQI, CM रेखा गुप्ता ने दिए ये निर्देश
मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि ये 27 साल पुरानी समस्या है, ऐसे में इसे कम से कम 27 महीने तो लगेंगे। गुप्ता ने कहा कि मैं इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे लोगों से पूछना चाहती हूं कि इससे पहले आपके प्रदर्शन कहां हुए थे? पिछली सरकार ने क्या किया? 27 महीनों बाद मुझसे समस्या के समाधान के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछ सकते हैं।
 
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि प्रदूषण कम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे बिजली के हीटर बांटना और सड़कों पर धूल नियंत्रण के उपाय करना। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को राजधानी की विभिन्न आरडब्ल्यूए को रात में ड्यूटी करने वाले चौकीदारों के लिए इलेक्ट्रिक हीटर वितरित किए।
ALSO READ: दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली, क्या बोलीं दिल्ली CM रेखा गुप्ता
मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली की करीब 1400 किलोमीटर सड़कों की वॉल-टू-वॉल कारपेंटिंग कर धूल उड़ने की संभावनाओं को कम किया जा रहा है। जरूरतमंद परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आरडब्ल्यूए सहित अन्य नागरिक लकड़ी, कोयला या कचरा जलता देख उसे रोकने की पहल करें।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

कोलकाता में रचा इतिहास, 5 लाख लोगों ने किया गीता पाठ, साधु-संत समेत कई भाजपा नेता हुए शामिल

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels