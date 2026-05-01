Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






श्रीरामजन्मभूमि मंदिर परिसर में शिव मंदिर के शिखर पर मुख्यमंत्री योगी ने फहराई धर्म ध्वजा

पूरा मंदिर परिसर हुआ शिवमय, 'हर-हर महादेव' की गूंज

Advertiesment
Chief Minister Yogi hoisted Dharma Dhwaja religious flag atop spire of Shiva Temple within Shri Ram Janmabhoomi campus
BY: संदीप श्रीवास्तव
Publish Date: Fri, 01 May 2026 (21:57 IST) Updated Date: Fri, 01 May 2026 (22:04 IST)
google-news
श्रीरामजन्मभूमि परिसर में 29 अप्रैल बुधवार का दिन बड़ा अहम रहा जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं वैशाख शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के शुभ अवसर पर श्रीरामजन्मभूमि मंदिर के परकोटा में नवनिर्मित शिव मंदिर के शिखर पर भव्य विधि-विधान व मंत्रोचरण के साथ ध्वजारोहण किया। इसके पूर्व मुख्यमंत्री ने रामलला के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने वैदिक आचार्यों की मौजूदगी में पूरे विधि-विधान से ध्वज का पूजन किया।

पूजन के बाद सीएम योगी ने संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर मंदिर के शिखर पर ध्वज स्थापित किया। जैसे ही शिखर पर ध्वज लहराया, पूरा मंदिर परिसर 'जय श्री राम' और 'जय भोले नाथ' के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। इस दौरान श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा व विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

दरअसल, राम मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वजारोहण के बाद उप मंदिरों के शिखर पर भी ध्वजारोहण किया जा रहा है। परकोटा के उत्तरी भुज पर स्थित मां अन्नपूर्णा देवी, दक्षिण पश्चिम कोण में बने भगवान सूर्य और दक्षिणी भुज पर स्थित हनुमान मंदिर, पूर्व और दक्षिण कोण पर स्थित गणेश मंदिर के शिखर ध्वज की स्थापना हो चुकी है। बुधवार को वैशाख माह के त्रयोदशी तिथि के शुभ मुहूर्त 5:30 मिनट पर पूजन-अर्चन के बाद ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस आयोजन में अयोध्या के साधु-संत और 1200 कार्यकर्ता शामिल होकर महत्वपूर्ण पल के साक्षी बने।

सीएम योगी ने कहा- शिव सभी को एक सूत्र में बांध कर रखते हैं। ध्वजा रोहण के उपरांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपस्थित साधु-संत, स्वयंसेवकों एवं रामभक्तों व दर्शनर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने आस्था, भव्यता और नए भारत के आत्मविश्वास तीनों को एकसाथ दिखा दिया।उन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरों का जिक्र किया करते हुए कहा कि वहा के गांव-गांव के महिलाएं, पुरुष और बच्चे खुद सड़कों पर उतर आते थे, कोई पहचान हो या न हो, हर चेहरे पर एक ही आवाज 'जय श्री राम' के नारे लगने लगे है।

उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि राम की वह शक्ति है, जो पूरे देश को जोड़ती है। सीएम योगी ने कहा कि भगवान राम त्रेता युग से भारत को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ते आए हैं, श्रीकृष्ण पूरब से पश्चिम को जोड़ते हैं और भगवान शिव पूरे भारत को एक सूत्र में बांधते हैं। यही तीनों शक्तियां आज भी भारत की एकता की सबसे बड़ी ताकत हैं।

योगी ने फिर से दोहराया कि जब-जब समाज बंटा तब-तब देश को क्षति हुई है। मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या से अयोध्याधाम के बदलते स्वरूप को लेकर भी बड़ा दावा करते हुए कहा कि लाखों श्रद्धालु रोज रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। देश-दुनिया से लोग आ रहे हैं और सुविधाएं ऐसी कि रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट सब कुछ 'वॉकिंग डिस्टेंस' पर महसूस होता है। चारों तरफ चौड़ी सड़कें, आधुनिक व्यवस्था और भव्यता ये नई अयोध्या, त्रेता युग की याद दिला रही है।

मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जब-जब समाज बंटा, तब-तब देश ने नुकसान उठाया, लेकिन जब पूरा सनातन समाज एक स्वर में खड़ा हुआ, तभी राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। यही एकता आज भारत की सबसे बड़ी ताकत है। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपनी विरासत पर गर्व करें, समाज को बांटने वाली ताकतों से सतर्क रहें और सनातन एकता के साथ नए भारत के निर्माण में योगदान दें।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer संदीप श्रीवास्तव
संदीप श्रीवास्तव करीब 25 वर्ष से ज्यादा समय से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वेबदुनिया के लिए उत्तर प्रदेश में स्ट्रिंगर के रूप में कार्य करते हैं। .... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

बरगी क्रूज हादसा, एक्शन मोड में CM डॉ. यादव, मैनेजर सस्पेंड, क्रूज पायलट-हेल्पर-टिकट काउंटर प्रभारी की सेवाएं की समाप्त

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels