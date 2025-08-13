Biodata Maker

भारत आएंगे चीन के विदेश मंत्री वांग यी, NSA डोभाल से भी मिलेंगे, क्या हो सकता है बातचीत का मुद्दा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 13 अगस्त 2025 (20:05 IST)
चीन के विदेश मंत्री वांग यी सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि तंत्र के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल के साथ वार्ता करने के लिए सोमवार को भारत आएंगे। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चीनी शहर तियानजिन की प्रस्तावित यात्रा से कुछ दिन पहले वांग भारत आ रहे हैं। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि चीन के विदेश मंत्री मुख्य रूप से सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों (एसआर) के अगले दौर की वार्ता के लिए भारत आ रहे हैं। वांग और डोभाल सीमा मुद्दे पर वार्ता के लिए विशेष प्रतिनिधि (एसआर) नामित हैं।
पिछले साल चीन गए थे डोभाल
डोभाल ने पिछले साल दिसंबर में चीन की यात्रा की थी और वांग के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की थी। यह वार्ता मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग द्वारा रूसी शहर कजान में एक बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न वार्ता तंत्रों को बहाल करने के निर्णय के कुछ सप्ताह बाद हुई थी।
क्या सीमा विवाद पर होगी बात 
वांग और डोभाल दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधि हैं जो सीमा विवाद से संबंधित वार्ता का नेतृत्व करते हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब भारत और चीन ने हाल के महीनों में अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। पिछले वर्ष भारत और चीन लद्दाख में गतिरोध के आंशिक समाधान के लिए एक समझौते पर पहुंचे थे। इस साल की शुरुआत में चीन ने कैलाश-मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू कर दी और भारत ने चीनी पर्यटकों को वीजा देना फिर से शुरू कर दिया।  Edited by : Sudhir Sharma

