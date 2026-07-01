Weather Update : जम्मू-कश्मीर के डोडा में फटे बादल, मचाई भारी तबाही, कई राज्‍यों में IMD का अलर्ट

Weather Update News : आज जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बादल फटने से फसलों, बागों और संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले के भलेसा क्षेत्र के कलालगीसर इलाके में कुछ ही घंटों के भीतर 2 बार बादल फटने की घटना हुई। अचानक आई बाढ़ ने कृषि भूमि को बुरी तरह प्रभावित किया। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण भूस्खलन की आशंका बढ़ गई है। कई सड़कें अवरुद्ध हो गईं। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर कई राज्यों में भारी बारिश के साथ-साथ आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है।





प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। लोगों को सलाह दी गई है कि जब तक सड़क संपर्क बहाल नहीं हो जाता, तब तक संवेदनशील इलाकों में अनावश्यक यात्रा से बचें। डोडा के कश्तीगढ़ क्षेत्र में भी भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। प्रशासन के अनुसार अब तक किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिली है। अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और प्रभावित क्षेत्रों का आकलन किया जा रहा है।



वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर कई राज्यों में भारी बारिश के साथ-साथ आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। आज उत्तराखंड के बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, चमोली, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, उधमसिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और चंपावत में भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, प्रयागराज और सोनभद्र, उत्तराखंड के बागेश्वर, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़, टेहरी गढ़वाल और उधम सिंह नगर जिलों के लिए आज चेतावनी जारी की गई है।





इसके साथ ही मुंबई के प्रमुख व्यावसायिक केंद्र बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स सहित कई निचले इलाकों में भारी जलभराव के कारण सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं और स्थानीय प्रशासन लगातार पानी निकालने के काम में जुटा हुआ है। मध्य प्रदेश के बालाघाट, बैतूल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, राजगढ़, सीहोर और शाजापुर जिलों में भी आज ऑरेंज अलर्ट है।