‘द कॉकरोच इज़ बैक’ एक्स अकाउंट बैन होते ही ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का धमाकेदार डिजिटल पुनर्जन्म

Cockroach Janata Party: भारतीय राजनीति अब विचारधारा, घोषणापत्र और प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे निकल चुकी है। अब लोकतंत्र का असली रणक्षेत्र संसद नहीं, बल्कि मीम पेज, रील्स, हैशटैग और एक्स के रिप्लाई सेक्शन हैं। और, इस नए डिजिटल लोकतंत्र का सबसे बड़ा सर्वाइवर अगर कोई है, तो वह है — कॉकरोच जनता पार्टी।

जी हां, वही पार्टी जो हर बार किसी न किसी “डिजिटल दरार” से वापस आ जाती है। जिसका एक्स अकाउंट बैन हुआ, लेकिन attitude ऐसा था जैसे कोई underground revolution शुरू हो गया हो। आम राजनीतिक दल होते तो प्रेस रिलीज़ निकालते, लोकतंत्र खतरे में बताते, संविधान बचाने की अपील करते या कम से कम टीवी डिबेट में चीखते दिखाई देते।