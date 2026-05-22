Abhijeet Dipke, founder of the viral “Cockroach Janta Party,” was named in a 2019 Pune Police complaint over alleged Pakistan-backed Kashmir propaganda narratives.



The same man actively led anti-CAA protests in 2019 and openly backed Umar Khalid, who was accused of making… pic.twitter.com/kBTY8kcwgp — Tajinder Bagga (@TajinderBagga) May 21, 2026

आरोप लगाया जा रहा है कि पार्टी के बड़ी संख्या में इंस्टाग्राम फॉलोअर्स पाकिस्तान से हैं। इस मुद्दे को भाजपा युवा मोर्चा के महासचिव तजिंदर बग्गा और पार्टी के अन्य प्रवक्ताओं ने भी जोर-शोर से उठाया। बग्गा ने CJP को 'पाकिस्तान जनता पार्टी' बताते हुए इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का कथित देशवार डेटा शेयर किया।इस डेटा के मुताबिक पार्टी के 49 प्रतिशत फॉलोअर्स पाकिस्तान से 14 प्रतिशत अमेरिका से और 14 प्रतिशत बांग्लादेश से बताए गए। यानी कुल 77 प्रतिशत फॉलोअर्स भारत के बाहर के बताए गए। भारत चौथे स्थान पर रहा, जहां से केवल 9 प्रतिशत फॉलोअर्स होने का दावा किया गया।