Weather Updates : पंजाब, राजस्थान, यूपी में शीतलहर का दौर जारी, जानिए आपके प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल

उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। दिसंबर में भारी सर्दी का दौर शुरू हो गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार हैं। इसके चलते मैदानी इलाकों में भी भारी ठंड देखने को मिलने लगी है। साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। कुछ राज्यों में बारिश के आसार ठंड को और तीखा बना सकते हैं। दक्षिण भारत में बारिश के आसार देखने को मिल रहे हैं।

दिल्ली से लेकर पंजाब, उत्तर प्रदेश में शीतलहर का अलर्ट जारी है। IMD ने 7 और 8 दिसंबर को उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही बर्फबारी का भी अलर्ट है।

पहाड़ी राज्यों में मौसम के करवट बदलने से बर्फबारी की संभावना बढ़ गई है। भारतीय मौसम विभाग ने 7 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों के लिए बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। शिमला, मनाली और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है।





राजस्थान में बादल छाए रहने का अनुमान राजस्‍थान के कुछ हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहने और न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। मौसम विभाग ने बताया कि एक पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। Edited by : Sudhir Sharma